Лукашенко заявил, что отстранить его от власти сможет только белорусский народ

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко сообщил, что отстранить президента Беларуси от власти можно, но путь только один: это может сделать лишь белорусский народ.

«Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть одно обстоятельство. В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как (я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов)», - сообщил Лукашенко.

В связи с этим он заявил, что президента Беларуси можно отстранить от власти. Он обратил внимание на то, что «это реально». Но путь для этого один, подчеркнул Лукашенко, это может сделать только белорусский народ на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции.

«Как видите, совсем простой ответ на все вопросы, которые будоражат сегодня головы западных дипломатов, несущих службу в Беларуси, и тех, кто сегодня волнуется и озабочен этим вопросом на Западе, а также наших беглых», - сказал он.