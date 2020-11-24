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В Минске одним сервисом такси стало больше: о запуске объявил проект Lolo

24.11.2020 13:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусский онлайн-сервис Lolo, который бесплатно помогал волонтерам Красного Креста доставлять продукты пожилым людям в первую волну пандемии, теперь официально запустился в Минске для заказа такси, сообщили Onliner в компании. Главные отличия Lolo — большой выбор опций для пассажирских перевозок, грузовые перевозки и доставка, а также специальный обучающий центр, где проходит подготовку каждый водитель Lolo.

Подчеркивается, что проект полностью создан белорусами: начиная от онлайн-платформы, разработанной IT-компанией Onde, до реализации идеи белорусскими предпринимателями.

— Мы гордимся любимой Беларусью и самым лучшим народом, поэтому, запуская Lolo, мы поставили цель обеспечить белорусам максимальный уровень комфорта и безопасности, оперативность и вежливое общение с приветливыми водителями, — комментирует запуск Алена Лешкевич, директор сервиса в Беларуси.

На текущий момент воспользоваться услугами нового сервиса смогут жители Минска. В ближайших планах — расширение географии до областных и районных центров: Гомель, Гродно, Брест, Могилев, Витебск. В 2021 году создатели планируют быть представлены на всей территории страны.

В компании заверили, что у Lolo большой автопарк. Пассажиры смогут выбирать из девяти типов услуг: «Бизнес», «Комфорт», «Эконом», VIP, VIP Tesla, «Автобус VIP», «Грузовое такси», «Детский» и «Бизнес детский». Для сотрудников компаний будут предусмотрены специальные корпоративные предложения. Lolo также будет помогать при переезде, в будущем — заказе еды и курьерской доставке. Существует также опция «Трезвый водитель», перевозка домашних животных, в ближайшем будущем появится возможность вызова англоязычных водителей.

— Для водителей работа в Lolo — это возможность для роста и развития. Каждый водитель проходит обучение в специальном учебном центре, дополнительно наращивая компетенции в области профессионального этикета, культуры поведения и общения с клиентами, — отметили в компании.

Пока проект работает только за наличную оплату, в ближайшее время появится возможность оплаты картой.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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