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В Минске одним сервисом такси стало больше: о запуске объявил проект Lolo
Источник материала: Onliner
Белорусский онлайн-сервис Lolo, который бесплатно
Подчеркивается, что проект полностью создан белорусами: начиная от онлайн-платформы, разработанной IT-компанией Onde, до реализации идеи белорусскими предпринимателями.
— Мы гордимся любимой Беларусью и самым лучшим народом, поэтому, запуская Lolo, мы поставили цель обеспечить белорусам максимальный уровень комфорта и безопасности, оперативность и вежливое общение с приветливыми водителями, — комментирует запуск Алена Лешкевич, директор сервиса в Беларуси.
На текущий момент воспользоваться услугами нового сервиса смогут жители Минска. В ближайших планах — расширение географии до областных и районных центров: Гомель, Гродно, Брест, Могилев, Витебск. В 2021 году создатели планируют быть представлены на всей территории страны.
В компании заверили, что у Lolo большой автопарк. Пассажиры смогут выбирать из девяти типов услуг: «Бизнес», «Комфорт», «Эконом», VIP, VIP Tesla, «Автобус VIP», «Грузовое такси», «Детский» и «Бизнес детский». Для сотрудников компаний будут предусмотрены специальные корпоративные предложения. Lolo также будет помогать при переезде, в будущем — заказе еды и курьерской доставке. Существует также опция «Трезвый водитель», перевозка домашних животных, в ближайшем будущем появится возможность вызова англоязычных водителей.
— Для водителей работа в Lolo — это возможность для роста и развития. Каждый водитель проходит обучение в специальном учебном центре, дополнительно наращивая компетенции в области профессионального этикета, культуры поведения и общения с клиентами, — отметили в компании.
Пока проект работает только за наличную оплату, в ближайшее время появится возможность оплаты картой.
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