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Kawasaki представила новый спортбайк Ninja ZX-10R. Продажи стартуют в мае

24.11.2020 13:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Европейское подразделение Kawasaki представило свою главную новинку будущего сезона — спортбайк Ninja ZX-10R и его более спортивную версию Ninja ZX-10RR. Мотоциклы получили совершенно другой передний обтекатель и механические доработки.

Kawasaki представила новый спортбайк Ninja ZX-10R. Продажи стартуют в мае

Первое, на что обратят внимание поклонники быстрых мотоциклов Kawasaki, — это новая стилистика. Аккуратный и компактный «нос» предшественника уступил место угловатому и даже агрессивному обтекателю. Возможно, спортбайк теперь выглядит не так элегантно, как раньше, но это в первую очередь гоночный байк, а мотосоревнования — это не конкурсы красоты. Создатели делали мотоцикл таким, чтобы Джонатан Ри и команда KRT показали как можно более высокую позицию в WorldSBK, где Ninja ZX-10R придется сразиться с Ducati Panigale V4R и Honda CBR1000RR-R Fireblade SP.

Kawasaki представила новый спортбайк Ninja ZX-10R. Продажи стартуют в мае

У нового Ninja ZX-10R нет выступающих «крыльев», как у некоторых конкурентов (например, у Panigale V4R), но общая аэродинамика показала 17-процентный прирост прижимающей силы по сравнению с предшественником. Ветровик у спортбайка расположен чуть выше, как и подножки. Слегка изменилось расположение клипонов. Для байка предлагается новый TFT-дисплей приборной панели с возможностью синхронизации с телефоном. В распоряжении райдера — четыре режима езды и круиз-контроль, блок которого расположился на левом пульте. Есть функция подогрева ручек.

В движение Kawasaki Ninja ZX-10R приводит двигатель объемом 998 куб. см. Его мощность составляет 203 л. с. У версии RR на 1 л. с. больше. Кроме того, у RR другая выпускная система, облегченные колесные диски и повышенная надежность агрегата при работе в предельных режимах (это нужно исключительно для трека).

Kawasaki представила новый спортбайк Ninja ZX-10R. Продажи стартуют в мае

Мотоцикл построен вокруг облегченного шасси с новой тормозной системой Brembo. Спереди используются радиальные 4-поршневые суппорты М50 с дисками диаметром 330 мм. Сзади — 1-поршневой суппорт и 220-миллиметровый диск. И спереди и сзади у мотоцикла полностью регулируемая подвеска Showa с выносными компенсационными бачками.

Модель ZX-10R будет доступна в цветах Lime Green, Ebony, Pearl Blizzard White и Flat Ebony. Для топовой ZX-10RR предусмотрен только оттенок Lime Green. Европейские продажи модели начнутся в мае 2021 года. Предполагаемая цена — около 20 тысяч евро.

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Европейское подразделение Kawasaki представило свою главную новинку будущего сезона — спортбайк Ninja ZX-10R и его более спортивную версию Ninja ZX-10RR. Мотоциклы получили...
 
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