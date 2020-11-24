СК: по факту перекрытия дороги в Молодечно возбуждено уголовное дело (обновлено)

Источник материала: Onliner

По информации Следственного комитета, 21 ноября около 10 часов утра несколько человек вышли на проезжую часть улицы Великий Гостинец в Молодечно и растянули плакат, перекрыв тем самым движение автомобильного транспорта. Спустя несколько минут, как сообщается, они скрылись.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — „Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта“, — сообщили в Следственном комитете. — Спустя несколько дней по подозрению в совершении данного преступления задержаны 28-летний и 34-летний местные жители. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия. Устанавливаются другие участники преступления».

Расследование уголовного дела продолжается.

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Чуть подробнее об инциденте в Молодечно рассказали в МВД.

«Утром 21 ноября в Молодечно протестующие перекрыли движение на пересечении улиц Великий Гостинец и Хмельницкого, выйдя на дорогу с растяжкой. Трафик был заблокирован во всех полосах проезжей части. Водители сообщили о выходке в милицию, однако к моменту приезда сотрудников нарушители скрылись», — говорится в сообщении.

По информации МВД, двоих мужчин, жителей райцентра 28 и 34 лет, на следующий день установили сыщики Молодечненского РОВД. Один из фигурантов пояснил, что об уличной акции узнал из чата в Telegram-канале, который был создан накануне протеста для обсуждения действий участников, в том числе по блокировке движения.

«Чтобы милиционеры не вычислили мужчину, он порезал и сжег куртку, в которой выходил на перформанс, — рассказали в Министерстве внутренних дел. — У второго фигуранта при обыске жилища нашли баллончики с краской белого и красного цвета. Сейчас выясняется, где мог использоваться аэрозоль».

Сейчас оперативники проверяют фигурантов на причастность к иным преступлениям и устанавливают личности остальных подозреваемых.