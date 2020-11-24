«Кровь била фонтаном»: пенсионера обвиняют в убийстве сторонника перемен

Источник материала: KYKY

12 августа в Солигорске у здания КГБ 50-летнему рабочему «Беларуськалия» Геннадию Киселю нанесли удар в шею садовыми ножницами — и вскоре тот умер в реанимации. Следствие считает виновным в убийстве из-за политических взглядов 67-летнего военного пенсионера Леонида Штайду, работавшего до ареста сторожем в местном КГБ, сторонника действующей власти.

Свидетелями трагедии выступили несколько человек. Один из них вечером 12 августа под своим балконом увидел мужчину, который держался за шею, пока из нее «кровь била фонтаном». Через пару минут раненого увезла скорая; затем приехала милиция и задержала нападавшего, пишет TUT.by. По информации еще одного свидетеля, после произошедшего Леонид Штайда кому-то позвонил и сказал: «Я убил человека».

У погибшего Геннадия осталось двое взрослых детей. По словам его сына Алексея, с Леонидом его отец никогда не виделся лично, 12 августа мужчины пересеклись в городе случайно, однако до этого конфликтовали в интернете. Штайда всячески оскорблял Киселя, называя его, в частности, «пьяницей», «неудачником», а также человеком, который «ничего в жизни не добился».

Штайда уверяет, что в злополучный день защищался от бросившегося на него Киселя: мол, в руке у него оказались те самые ножницы, которыми он и попал в шею неприятелю. В суде Леонид заявил, что считал Киселя «не врагом, а заблудившимся».

Интересно, что у убитого и обвиняемого был общий знакомый — Валерий Смоляк. «За два месяца до случившегося Леонид интересовался про Геннадия, — пояснил свидетель Смоляк в суде. — Я начал ему говорить, как он по работе, на что Леонид попросил рассказать, что он за человек. И я сказал, что Гена — правдолюб, со своей жизненной позицией.

Он не боялся признаться, если был в чем-то неправ. Работы не боялся, трудолюбивый, надо помочь — шел и помогал. Выпить он не любил, после работы домой шел. А если бригада когда и собиралась, он грамм сто сухого вина выпьет и все. Я потом шуткой говорил Гене, что это тобой КГБ интересуется, что ты уже там натворил. Не помню, он сам назвал фамилию Штайда или я сказал, но он назвал его «ч******ла» и даже разговаривать об этом не стал».

Исходя из данных видеонаблюдения, потасовка длилась около одной минуты. И сам момент нападения в кадр не попал. Но сразу несколько моментов, зафиксированных на экспертизах, говорят не в пользу версии обвиняемого, что он оборонялся: и следы крови, найденные на велосипеде, и характер раны, и то, как ножницы вошли в шею, и следственный эксперимент.

Военному пенсионеру предъявлено обвинение в убийстве (часть первая статьи 139 УК), по которой грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Гособвинитель запросил семь с половиной лет, с учетом, что Штайда пытался оказать Киселю медицинскую помощь сразу после удара.