ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мининформ Беларуси настаивает на лишении tut.by лицензии СМИ

24.11.2020 13:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Основное судебное заседание по иску Министерства информации к ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by, то есть фактически о лишении его статуса СМИ, назначено на 10:00 3 декабря.


Такое решение на заседании 24 ноября в Экономическом суде Минска принял судья Иван Мойсейчик.

Представитель госоргана настаивает на ранее выдвинутых требованиях, говорит, что недостоверная информация могла нанести вред государственным и общественным интересам, было нарушено конституционное право граждан на получение правдивой информации о деятельности госорганов. В суде прозвучали общие формулировки, без конкретизации, про какой вред идет речь, передает само издание.

Представляющий интересы «ТУТ БАЙ МЕДИА» адвокат Сергей Зикрацкий с исковыми требованиями не согласился. Юридическую поддержку в формировании правовой позиции tut.by также оказывает команда юридической фирмы «Алейников и Партнеры» в составе старших юристов Анны Цымбалист и Ксаны Сидорук.

Интересы Мининформа представляет адвокат и партнер адвокатского бюро «Принципиал» Татьяна Шпилевская.

Начиная с 7 августа 2020 года tut.by получил четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после материалов «В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти».

Потерять статус СМИ можно после вынесения двух и более письменных предупреждений в течение года.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основное судебное заседание по иску Министерства информации к ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by, то есть фактически о лишении его...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Молодечно задержали двух мужчин, которые перекрывали дорогу. Возбуждено уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus
24.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика