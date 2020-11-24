







Геннадий Кисель. По версии следствия, ему нанес удар садовыми ножницами в шею 67-летний военный пенсионер Леонид Штайда. Вскоре Геннадий умер в реанимации, передает euroradio 12 августа в Солигорске, прямо у здания КГБ, был убит 50-летний рабочий "Беларуськалия"По версии следствия, ему нанес удар садовыми ножницами в шею 67-летний военный пенсионер. Вскоре Геннадий умер в реанимации, передает









Штайда и Кисель лично знакомы не были, в тот день они встретились случайно, но до этого переписывались в соцсетях, где спорили о политике: пенсионер поддерживал действующую власть, рабочий был с ним не согласен.





Судя по камерам видеонаблюдения, сам момент нападения в кадр не попал. Но сразу несколько моментов, зафиксированных на экспертизах, говорят не в пользу версии обвиняемого, что он якобы защищался: и следы крови, найденные на велосипеде, и характер раны, и то, как ножницы вошли в шею, и следственный эксперимент.





Военному пенсионеру предъявлено обвинение в убийстве ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.