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В Солигорске судят военного пенсионера: из-за Лукашенко убил рабочего "Беларуськалия"

24.11.2020 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Солигорске судят военного пенсионера-лукашиста, которого обвиняют в убийстве рабочего "Беларуськалия" из-за политических взглядов



12 августа в Солигорске, прямо у здания КГБ, был убит 50-летний рабочий "Беларуськалия" Геннадий Кисель. По версии следствия, ему нанес удар садовыми ножницами в шею 67-летний военный пенсионер Леонид Штайда. Вскоре Геннадий умер в реанимации, передает euroradio


Штайда и Кисель лично знакомы не были, в тот день они встретились случайно, но до этого переписывались в соцсетях, где спорили о политике: пенсионер поддерживал действующую власть, рабочий был с ним не согласен.

Судя по камерам видеонаблюдения, сам момент нападения в кадр не попал. Но сразу несколько моментов, зафиксированных на экспертизах, говорят не в пользу версии обвиняемого, что он якобы защищался: и следы крови, найденные на велосипеде, и характер раны, и то, как ножницы вошли в шею, и следственный эксперимент.

Военному пенсионеру предъявлено обвинение в убийстве ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
 
 
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В Солигорске судят военного пенсионера-лукашиста, которого обвиняют в убийстве рабочего "Беларуськалия" из-за политических взглядов
 
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