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Врачи БСМП провели акцию солидарности с арестованным за правду коллегой
Источник материала: Партизан
Врачи БСМП провели акцию солидарности с задержанным коллегой — медиком, опровергнувшим версию властей, что во время потасовки на «Площади Перемен» Роман Бондаренко был пьян.
В руках врачи держали белые листы бумаги, на короых было написано "0%" - столько было алкоголя в крови у поступившего в больницу из Центрального РУВД в состоянии комы Романа Бондаренко
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Врачи БСМП провели акцию солидарности с задержанным коллегой — медиком, опровергнувшим версию властей, что во время потасовки на «Площади Перемен» Роман...
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