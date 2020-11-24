Белорусы создали интерактивную карту судов, где видна статистика штрафов и суток ареста

Источник материала: Tut.by

Белорусы создали интерактивную карту судов с именами и «заслугами» судей, на которой видна статистика штрафов и суток ареста, выданных каждым отдельным судьей. Об этом сообщает команда платформы ZUBR.



Изображение: ZUBR

Проект запустила команда ZUBR при экспертной поддержке правозащитной организации Human Constanta. Он получил название «Гражданский контроль судебной системы».

На сайте проекта можно увидеть список судов по районам и регионам, список судей, относящихся к этим судам, а также общее количество штрафов и суток, выданных в этом суде. Также можно посмотреть информацию о каждом отдельном судье, включая сроки их назначения, данные о вынесенных решениях.

По данным ZUBR (собранным на основании записей правозащитного центра «Весна»), общее количество суток, назначенных судами в 2020 году, составляет 28 527, а сумма штрафов превысила миллион белорусских рублей.

Также на главной странице видна статистика самых «отличившихся» судей. Например, по данным платформы, судья Максим Трусевич выдал штрафов на 40 725 рублей и 1377 суток административного ареста.

Информацию для сайта авторы проекта брали в открытых источниках и призывают пользователей внести свой вклад в проект, поделившись данными о судьях и судах. Также пользователи могу добавить данные о своих решениях, если их нет на сайте — это можно сделать и анонимно.

Проект будет развиваться и дополняться новым функционалом, таким как рейтинг судов и судей, база знаний о том, как присоединиться к наблюдению за судебными процессами. Сейчас в базе собрано более 1400 судей, все суды (более 100) и информация о более чем 6000 судебных решений по административным делам по материалам лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».

Как заявляет Яна Гончарова, правозащитница из Human Constanta, этот проект может стать первым шагом к более открытым судам и вовлечению граждан в контроль: «В Беларуси судебная система абсолютно закрыта. У нас не публикуются судебные решения, некоторые суды проходят в закрытом режиме без каких-либо на то оснований, даже попасть в суд — иногда не самый простой квест. Только после августовских событий общество в большинстве своем начало понимать, насколько эта система нефункциональна и работает против граждан, а не на их защиту. Наша промежуточная цель — подсветить эту проблему более точечно, показать тех, кто принимает заведомо несправедливые решения, и оценить масштабы. Также мы бы хотели привлечь к теме наблюдения за судами больше людей, объяснить им, что такое гражданский контроль и почему важно ходить в суды и наблюдать за процессами. Это также будет реализовано на этой платформе».

По словам Павла Потапова, руководителя проекта, идея проекта возникла еще в августе, так как «после завершения президентской кампании пришло понимание, что другая деятельность белорусского государства также закрыта и непрозрачна и можно расширить поле нашей активности, не ограничиваясь только выборами».

«Данные собирались командой „Зубра“. Всю информацию брали из открытых источников: сайты исполкомов, сайты судов, сайт Верховного суда. Также нам помогали волонтеры из Human Constanta. Они прошлись по всем указам президента за предыдущие годы, и из этого мы составили наиболее полную и точную базу», — добавил он.