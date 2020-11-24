«Не хочу ни единого рубля приносить в казну режима». Рита Дакота переносит минский концерт

Источник материала: Tut.by

Концерт белорусской певицы Риты Дакоты, запланированный на 10 декабря в Falcon Club, переносится на неопределенный срок. Об этом артистка сообщила в соцсетях, пояснив , что не хочет «ни единого рубля приносить в казну режима».



Фото: vk.com/ritadakotaofficial

Певица родом из Минска Рита Дакота сообщила о том, что ее столичный концерт пройдет не 10 декабря, а только в 2021 году. Исполнительница пояснила это так:

— Я не приеду в Минск не только потому, что уеду из аэропорта сразу в «концлагерь» на Окрестина. А в первую очередь потому, что не хочу ни единого рубля приносить в казну режима. Потерпите чуток. Скоро споем в новой свободной Беларуси.

Рита пообещала, что к новой дате концерта подготовит «мощного нового музла». Билеты на перенесенное выступление остаются действительными.

Напомним, Дакота активно высказывается о протестах в стране и называет себя «оппозиционером». Сразу после выборов певица выпустила политический трек «Уходи», деньги от скачиваний которого пошли на помощь жертвам протестов. А недавно в программе «Скажи Гордеевой» Рита рассказала о намеках «сверху» об отмене декабрьского концерта в белорусской столице.

— Звонили моему концертному директору и говорили: «Вы понимаете, что концерт не состоится? Отменяйте лучше сами». Но мы ничего не отменили. Я очень верю в то, что прилечу в новую, независимую, свободную страну и спою для своих людей.