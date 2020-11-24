ГАИ МВД: «Не зафиксировано роста количества ДТП в период проведения массовых протестных акций»

Источник материала: Tut.by

ГАИ и дорожно-коммунальные службы рассказали о подготовке к зиме. В этом году снежный сезон мы будем встречать на фоне резкого снижения количества машин, проходящих техосмотр. AUTO.TUT.BY поинтересовался, как сейчас обстоят дела с аварийностью и какие прогнозы на перспективу.





Мы уже писали , что, по данным УП «Белтехосмотр», всего 14% автомобилей из общего количества зарегистрированных транспортных средств проходит техосмотр. Но, по словам Вадима Филончика, старшего инспектора по особым поручениям ГАИ МВД, количество ДТП вследствие неисправности автомобилей невысоко.

— Тем не менее состояние шин и их наличие в зимний период проверяется в ходе техосмотра. С учетом наступления зимы это является актуальной технической неисправностью и должно проверяться с особым вниманием. Там же проверяется и работа стеклоочистителей и стеклоомывателей, работоспособность которых зимой имеет важное значение для безопасности. Даже при том низком проценте ДТП по причине технического состояния автомобиля работу над этим надо продолжать.

Представители ГАИ отметили, что не зафиксировано роста количества ДТП и в период проведения массовых протестных акций.

— Нельзя сказать, что как-то возросло количество ДТП за последние несколько месяцев по причине проведения акций протестов. Потому что во время акций речь нужно вести, скорее, о заторах. В таких условиях скорость движения минимальная, и вряд ли ли можно говорить о каком-то росте ДТП, — отметил Вадим Филончик.

Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям ГАИ МВД, добавил, что с наступлением зимы, когда выпадает снег, скорость потока тоже падает.

— Ответственные водители готовят свои автомобили к зиме, меняют манеру езды — снижают скорость, избегают лишних перестроений. Но, к сожалению, «день жестянщика» это не отменяет. При этом отмечается рост мелких дорожных происшествий, в которых страдают только автомобили. В то же время серьезно снижается количество ДТП, в которых страдают люди. Но опять же это все актуально в определенные дни.

По информации Александра Линова, ведущего научного сотрудника РНПЦ «Травматологии и ортопедии», количество погибших в результате ДТП в Беларуси ежегодно снижается. Так, в 2017 году было зафиксировано 8,5 случая на 100 тысяч населения, в 2018 — 8,1 случая, в 2019 — 7,5 случая.