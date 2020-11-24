Анархисту Николаю Дедку предъявили обвинение — организация беспорядков

Блогеру, журналисту и активисту анархического движения Николаю Дедку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), сообщает правозащитный сайт spring96.org .





Активист не признает себя виновным.

Отец Николая Дедка подал в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела по факту избиения сына. Александр Дедок, сообщают правозащитники, требует привлечь к ответственности всех, кто «осуществлял незаконное задержание Николая, избивая его и применяя к нему пытки как в квартире, так и в здании ГУБОПиК, заставляя его говорить на камеру признательные показания под флагом».

После задержания Николая Дедка 12 ноября МВД сообщило, что он «публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций "прямого" действия». Пресс-служба министерства опубликовала видео, на котором видно, что Николай сильно избит. Его адвокат заявила ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы.

По словам отца, вечером 12 ноября в квартиру к сыну ворвались семь сотрудников ГУБОПиК. «Несмотря на то что он был один в квартире, не оказывал им никакого сопротивления, был безоружен и совершенно неагрессивен, его стали избивать, требуя каких-то признаний и пароли к компьютеру и "Телеграму". К нему применялись пытки с целью подавления его воли, в том числе угрозы более жесткого физического насилия. К нему были применены пытки в виде газа, распыленного в лицо, при этом его руки были скованы сзади», — рассказал Александр Дедок.

Он заявляет, что близкие и адвокат намерены использовать все возможные способы отстаивания и защиты прав Николая Дедка.

«Что касается дальнейшего, могу только сказать, что мой сын — не преступник, а один из лучших представителей нашего общества. Вне зависимости от решения, которое будет принято по моему заявлению, то есть если не будет возбуждено уголовное дело и бандиты из ГУБОПиКа не будут привлечены к уголовной ответственности, мы не остановимся в борьбе за жизнь и здоровье Николая», — резюмировал его отец.

Как сообщалось, Николая Дедка задержали 12 ноября сотрудники ГУБОПиК в поселке Сосновый Осиповичского района (Могилевская область). По данным МВД, дома у блогера нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте, «предназначенные для финансирования участников протестов», а также «стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами (коктейли Молотова), листовки, наклейки».

После задержания блогера был взломан его телеграм-канал Mikola, у которого было около 15 тысяч подписчиков. Теперь ТГ находится под контролем силовиков.

Николая Дедка перевели в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске, где сейчас он находится в карантинной камере.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что Дедок признан подозреваемым по уголовному делу, ранее возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок. Она также утверждала, что задержанный «активно сотрудничает со следственными органами и дает признательные показания».

«Работа по установлению иных участников радикальных телеграм-чатов, в том числе причастных к противоправной деятельности подозреваемого, продолжается», — говорилось в сообщении.