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Дима Билан показал свой подмосковный дом. Взгляните, какой он

24.11.2020 14:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ELLE Decoration побывал в гостях у Димы Билана. Посмотрите, как выглядит его дом в Подмосковье.


Гостиная. Фото: elledecoration.ru

Звезда шоу-бизнеса признается: дом для него — самое важное место. Только здесь он может по-настоящему отдохнуть. Тут, кстати, даже мобильный плохо берет, и это певец считает везением.

— Иногда никто не может дозвониться, — радуется он.


Гостиная. Стена собрана из кирпича XIX — начала XX веков, привезенного из Санкт-Петербурга. Фото: elledecoration.ru

Кухня. Фото: elledecoration.ru

Дима рассказывает: когда почувствовал, что необходимо взрослеть, то начал искать себе именно дом, а не квартиру. В городе почти невозможно побыть наедине с самим собой, жить своей, отдельной жизнью.

— Я просмотрел около сорока разных вариантов, пока не увидел этот. Вернее, сначала я влюбился в сам адрес — улица Сказки. Во многом это и определило выбор. И я не ошибся — посмотрите, какой вокруг волшебный лес, а прямо к дому приходят лисы и спят в кресле на веранде.


Фото: elledecoration.ru

Но пока дело дошло до веранды, прошло почти три года строительства. Дима купил просто бетонную коробку и начал искать свой стиль.

— Сначала мне хотелось интерьер в духе 1980-х, потом — 1960-х. В гостиной я думал разместить два подвесных кресла, перемещающихся по периметру на специальных рельсах. Но это было уже слишком, и в какой-то момент я решил остановиться. Дома все должно быть не напоказ, а для нормальной жизни.


Гостиная. Фото: elledecoration.ru

В итоге интерьер получился спокойный, со стенами нейтральных цветов и со сдержанной мебелью. От «эпохи диско» остались лишь яркие подушки и подвесное кресло — правда, в единственном экземпляре и без всяких рельс на потолке. Данью бунтарскому духу стали разве что стены, собранные из старого кирпича, который специально привезли из Санкт-Петербурга.


Лаунж-зона на первом этаже. Фото: elledecoration.ru

Кабинет на втором этаже. Фото: elledecoration.ru

Мансарда со стеклянным полом. Фото: elledecoration.ru

Первый этаж представляет собой единое пространство, разделенное на лаунж-зону, кухню-столовую и большую гостиную с библиотекой. Здесь же стоит рояль для репетиций. На втором этаже — несколько спален и кабинет, где есть все необходимое для того, чтобы записывать музыку.


Ванная комната. Фото: elledecoration.ru
Лестница на второй этаж. Фото: elledecoration.ru
Гостевая ванная комната. Фото: elledecoration.ru

— По дому у меня еще куча планов: на втором этаже будет фотогалерея, а летом, скорее всего, начну строить бассейн во дворе. Пока на это просто не хватило времени: девять из десяти дней я провожу в разъездах.


Спальня. Фото: elledecoration.ru

Спальня. Фото: elledecoration.ru

 
 
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ЕLLE Decoration побывал в гостях у знаменитого певца. Показываем, как выглядит его подмосковный дом.
 
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