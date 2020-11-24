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«Нежный редактор» выпустила клип. Он о том, что в современном мире женщины не зависят от мужчин

24.11.2020 14:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Татьяна Мингалимова (более известна как «Нежный редактор») выпустила первый трек и клип на него. Композиция «Оргазм» повествует о феминизме и установках для девушек. Песня, сказано в описании, придает уверенности в себе и чувство силы.

Этот клип — первая попытка Мингалимовой поработать в музыкальном жанре. До этого она позиционировала себя как блогер и журналист, работала редактором в команде Юрия Дудя над проектом «вДудь». Сейчас Татьяна ведет популярное шоу «Подруги» на своем YouTube-канале «Нежный редактор», где поднимает темы отношений, равноправия, домашнего насилия, бодипозитива и др. Выпуски собирают в среднем около миллиона просмотров.

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Татьяна Мингалимова (более известна как «Нежный редактор») выпустила первый трек и клип на него. Композиция «Оргазм» повествует о феминизме и установках для...
 
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