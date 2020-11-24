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Тиханский: Польша и Литва оспаривают друг у друга роль главного союзника США

24.11.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Тиханский: Польша и Литва оспаривают друг у друга роль главного союзника США

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Минобороны обеспокоено обстановкой у границ Беларуси
По его словам, Польша сейчас меняет политику евроцентризма на американский вектор, "им Евросоюз был нужен только для того, чтоб получать свои бонусы", полагает эксперт. 

После подписания договора об усиленном сотрудничестве Польши и США уже было перемещено около 1000 американских военнослужащих в Польшу. Но им этого недостаточно, хотя на сегодня в Польше уже находятся 5 тысяч американских военнослужащих, добавляет Тиханский. 

"На сегодняшний день ситуация такова, что Польша хочет выставить себя более важным союзником США, чем Великобритания. В геополитическом плане Британия всегда была самым главным союзником США в Европе, но на сегодня это центр сместился именно в сторону Польши, которая сейчас работает в русле американской военно-политической стратегии, для этого перемещаются туда вооружения, не только ПВО, но и противоракетные комплексы и тому подобное", ― рассуждает Тиханский.

Но роль Польши несколько перебивает соседняя с ней Литва, которая также хочет быть военным союзником США и тоже состоит в НАТО, однако вопрос заключается в поступлении финансовых средств, отметил Тиханский. Получается, что в политическом смысле Литва противодействует Польше, добавил он. 

© Photo : Минобороны Беларуси
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Эксперт также прокомментировал прозвучавшее накануне заявление Александра Лукашенко на встрече с главой Минобороны Виктором Хрениным, о том, что "Мы видим как один из основных недостатков отсутствие патриотизма, настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков". По мнению Тиханского, этот пробел можно ликвидировать только углубленным изучением истории.

"Путают Гитлера со Сталиным уже. Мне кажется, что все-таки углубленное изучение истории. По Древней Греции можно дать один урок и все, а вот по истории своей страны, чтобы знать, откуда бчб-флаг появился и как он сейчас используется, вот это надо знать", ― добавил Тиханский.

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