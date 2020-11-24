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Тиханский: Польша и Литва оспаривают друг у друга роль главного союзника США
24.11.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
После подписания договора об усиленном сотрудничестве Польши и США уже было перемещено около 1000 американских военнослужащих в Польшу. Но им этого недостаточно, хотя на сегодня в Польше уже находятся 5 тысяч американских военнослужащих, добавляет Тиханский.
"На сегодняшний день ситуация такова, что Польша хочет выставить себя более важным союзником США, чем Великобритания. В геополитическом плане Британия всегда была самым главным союзником США в Европе, но на сегодня это центр сместился именно в сторону Польши, которая сейчас работает в русле американской военно-политической стратегии, для этого перемещаются туда вооружения, не только ПВО, но и противоракетные комплексы и тому подобное", ― рассуждает Тиханский.
Но роль Польши несколько перебивает соседняя с ней Литва, которая также хочет быть военным союзником США и тоже состоит в НАТО, однако вопрос заключается в поступлении финансовых средств, отметил Тиханский. Получается, что в политическом смысле Литва противодействует Польше, добавил он.
© Photo : Минобороны Беларуси
Эксперт также прокомментировал прозвучавшее накануне заявление Александра Лукашенко на встрече с главой Минобороны Виктором Хрениным, о том, что "Мы видим как один из основных недостатков отсутствие патриотизма, настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков". По мнению Тиханского, этот пробел можно ликвидировать только углубленным изучением истории.
"Путают Гитлера со Сталиным уже. Мне кажется, что все-таки углубленное изучение истории. По Древней Греции можно дать один урок и все, а вот по истории своей страны, чтобы знать, откуда бчб-флаг появился и как он сейчас используется, вот это надо знать", ― добавил Тиханский.
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