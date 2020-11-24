«Хозяева очень богатые люди». Лукашенко сказал, что не будет уничтожать «Белгазпромбанк»

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко, общаясь с главой временной администрации «Белгазпромбанка» Надеждой Ермаковой, сказал, что ликвидировать банк не будет.

«Хочу подчеркнуть, что банк мы ни в коем случае не будем ликвидировать, уничтожать, как-то ухудшать его работу, – заверил Лукашенко. – Наоборот, мы сделаем все, для того чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству».

«Пул Первого» сообщает, что Лукашенко обсуждал с Путиным судьбу этого финансового учреждения.

«С президентом Путиным мы обсуждали эту тему. Он дословно мне заявил о том, что банк должен работать, зачем его уничтожать. Тем более что хозяева этого банка очень богатые люди. Имеется в виду „Газпром“ и так далее», – сказал Лукашенко.