Илон Маск стал богаче Билла Гейтса

Источник материала: Ежедневник

СЕО Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на вторую строчку в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg. В январе 2020 года он занимал 35-е место.

Состояние 49-летнего бизнесмена за этот год увеличилось на 100,3 млрд долларов – больше, чем у любого другого участника Bloomberg Billionaires Index, включающего 500 самых зажиточных миллиардеров на планете. Сейчас богатство Маска оценивается в 127,9 млрд долларов.

Главным драйвером стал рост курса акций Tesla, рыночная оценка которой настигает 500 млрд долларов. Ценные бумаги компании составляют примерно три четверти состояния Маска.

На прошлой неделе Маск обогнал создателя Facebook Марка Цукерберга, сместив его с третьей на четвёртую строчку списка, а теперь потеснил Билла Гейтса на второй. До этого за всю 8-летнюю историю рейтинга фаундер Microsoft опускался ниже второго места лишь однажды и лидировал в индексе много лет подряд, пока в 2017 году не уступил основателю Amazon Джеффу Безосу.

Состояние Гейтса Bloomberg оценивает в 127,7 млрд долларов, Безоса – около 182 млрд долларов. Fortune подчёркивает, что Билл Гейтс активно занимается филантропией и за последние годы пожертвовал более 27 млрд долларов благотворительному фонду со своим именем.