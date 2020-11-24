170 соток земли, два шале, спа-домик. Какую загородную недвижимость можно купить у нас и в Литве за $500 000 по курсу

Источник материала: Onliner

Полмиллиона долларов — огромная сумма. Впрочем, для Беларуси в плане недвижимости это не такие уж запредельные деньги: у нас продаются дома и за миллион, и за полтора. Центр Европы как-никак. А если сравнить с соседями? Что на одну и ту же сумму можно купить у нас и у них? Очень любопытное предложение было обнаружено нами на «Барахолке» . От него и будем отталкиваться. Итак, Литва, всего около 30 километров от Вильнюса — и сразу два дома на территории площадью почти 172 сотки.













Автор объявления с ходу предупреждает : предложение эксклюзивное. И не согласиться с ним сложно: два дома в стиле шале, полностью готовые к круглогодичному проживанию. В «нагрузку» к ним идет спа-домик и кажущиеся бесконечными лесные просторы с опушкой перед постройками. И если для одной семьи метров и объектов многовато, то две дружественные ячейки общества вполне могли бы разделить «бремя». Тогда и финансовый вопрос не казался бы таким уже тяжким.

















«Жилой дом №1. Общая площадь 251 „квадрат“ + застекленная терраса, гараж на два автомобиля, подвал, пять комнат, три санузла. Отопление Geoterminis (1-й этаж: теплые полы + отопительные батареи, на 2-м этаже отопительные батареи, в подвале — теплые полы), добавлены солнечные батареи. Канализация местная с очистительными сооружениями на 14 человек. Вода — скважина. Электричество — 380 В.



























Вблизи леса построен спа-домик площадью 48 квадратных метров с сауной, туалетом, душем, небольшой кухней и комнатой, на улице отдельная большая беседка.













Второй жилой дом площадью 189 кв. м с террасой: 4 комнаты, кухня, душ, два санузла, камин, кондиционер, погреб. На территории участка также имеются два хозстроения площадью 40 метров и 20 метров, пруд, готовый к наполнению водой. Дома продаются с мебелью (из натурального дерева) и бытовой техникой. Второй дом полностью и так же добротно оборудован для жизни», — уточняет автор объявления.

























Находится имение в поселке Палукнис, где, как утверждается, есть своя инфраструктура — почта, школа, библиотека, магазины. Построены дома были еще в 2006 году, продаются за $509 000. «Покупая эту усадьбу, вы покупаете мечту о загородной жизни в Европе на свежем воздухе в доме из экологически чистых материалов, где много пространства, солнца и красивая природа», — заключает продавец.

А теперь перенесемся в Беларусь: те же плюс-минус 30 километров от Минска и аналогичная цена. Что можно прикупить? В деревне Губичи Острошицко-Городокского сельсовета за $500 000 по курсу продается впечатляющий трехэтажный дом. С бассейном (с подогревом — а как еще в наших широтах), баней, беседкой, гаражом на две машины и творческой мастерской на чердаке. Отдельно хотелось бы отметить «закрытость» поселка. «Закрытый коттеджный кооператив с охраной, консьержем и шлагбаумом на въезде. Располагается в окружении лесного массива в 500 метрах от Дубровского водохранилища. До въезда в город 20 км по навигатору. Помимо водоема, поселок окружает плотный лесной массив. С учетом розы ветров одно из самых экологически благополучных направлений», — уточняет автор объявления.













Площадь участка — стандартные для «подминска» 15 соток — не густо, не разбежишься. Зато в частной собственности. Общая площадь дома — 289,5 кв. м, жилая — 127,9, кухня — 21,3 «квадрата».

«Первый этаж — две просторные жилые комнаты, санузел и котельная. Второй этаж — кухня, выполненная на заказ, с каменной столешницей и встроенной техникой Smeg, рабочим островом. Кухонная мойка расположена около окна, из которого открывается панорамный вид. Просторная гостиная с выходом на балкон, с которого открывается вид в сторону Дубровского водохранилища. Кинолюбители оценят установленный проектор с высококачественным изображением и современную акустику. В гостиной также есть электрокамин. Вся мебель и техника остаются.















На втором этаже также располагается санузел с душем и кладовая комната. Третий этаж — главная спальня с гардеробом и видом на водохранилище, а также кабинет и еще одна жилая комната. Санузел и ванная. В ремонте использовались качественные дорогостоящие материалы и в большинстве экологические. Вся мебель и техника, что вы видите на фото, остаются.















Канализация местная, центральная газификация, котел и бойлер Junkers, водоподготовка. Дом расположен на возвышенности, что позволяет любоваться вечерними закатами над водой, однако защищает от мошек и комаров, а также избавляет от повышенной влажности и наводнений.













Красивые, чистые территории без промышленных зон и заводов. Дороги поселка асфальтированы и освещены. В 5 минутах от дома 2 ресторана: „Дубровъ“ и „Оазис“, 2 продуктовых магазина», — перечисляет плюсы объекта агентство.

Посмотрим объявление чуть более высокой ценовой категории — торг-то никто не отменял. На кону $550 000 по курсу и Марьяливо. Взамен покупателю предлагается белоснежный дом с собственным «ботаническим садом». Расположено все это на участке площадью чуть более 22 соток. Построена усадьба была еще в 2002 году.













«Дом с ландшафтным дизайном на участке, прудом (китайские цветные карпы, раки), речкой с водопадами по участку, баня с верандами-барбекю, погребом, 2 гаража и вольер. В доме: 6 комнат, кухня, шикарная бильярдная. Одна из спален с мансардными окнами. Подъезд к участку с двух сторон, соседи только по бокам, далеко от границ участка, площадь всех строений — 459,31 кв. м.

Основное строение: жилой дом, шесть жилых комнат + кухня и другие помещения, площадь застройки 12,8×10,7 м, общая площадь — 290,7 кв. м, жилая — 277,9 кв. м, площадь жилых комнат — 123,2 кв. м.

















Отдельно стоящие строения: баня с мансардной комнатой и двумя террасами, зоной барбекю; гараж на 2 огромных авто — 37,26 кв. м, погреб, вольер для собаки. Участок имеет два подъезда, у каждого подъезда есть возможность парковки 2 + 2 автомобиля. Участок с двух сторон примыкает к лесу, находится на возвышенности», — уточняет автор объявления.