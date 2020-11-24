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Dacia построит семиместный кроссовер на базе нового Sandero
Источник материала: Onliner
Румынская компания Dacia, которая относится к концерну Renault Group, решила не выпускать на рынок преемника Lodgy. Вместо него европейцы получат трехрядный кроссовер на базе нового Sandero. Об этом пишет газета
Премьера бюджетного SUV, который будет продаваться параллельно с Duster, состоится в конце 2021 года. Продажи новинки начнутся либо в декабре 2021-го, либо в начале 2022 года. Выпускать семиместный SUV будут в Румынии, а продавать через дилерскую сеть Dacia в Западной Европе. У нас бренд Dacia не представлен. Вместо него Renault выпускает в России недорогие модели под своим брендом.
Новый SUV будет построен на платформе CMF-B, которая уже используется для европейских Sandero и Logan. Машина будет относительно небольшой — габаритная длина составит примерно 4,5 м. Дизельные двигатели для кроссовера не предусмотрены. Зато будет 1-литровый турбомотор мощностью 100 и 120 л. с., а также агрегат 1,3 TCe мощностью 140 и 160 л. с. Предложат клиентам и модную систему «мягкого гибрида».
красный, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
красный, седан, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
серый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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Румынская компания Dacia, которая относится к концерну Renault Group, решила не выпускать на рынок преемника Lodgy. Вместо него европейцы получат трехрядный кроссовер на базе...
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