Dacia построит семиместный кроссовер на базе нового Sandero

Источник материала: Onliner

Румынская компания Dacia, которая относится к концерну Renault Group, решила не выпускать на рынок преемника Lodgy. Вместо него европейцы получат трехрядный кроссовер на базе нового Sandero. Об этом пишет газета L'argus .

Премьера бюджетного SUV, который будет продаваться параллельно с Duster, состоится в конце 2021 года. Продажи новинки начнутся либо в декабре 2021-го, либо в начале 2022 года. Выпускать семиместный SUV будут в Румынии, а продавать через дилерскую сеть Dacia в Западной Европе. У нас бренд Dacia не представлен. Вместо него Renault выпускает в России недорогие модели под своим брендом.

Новый SUV будет построен на платформе CMF-B, которая уже используется для европейских Sandero и Logan. Машина будет относительно небольшой — габаритная длина составит примерно 4,5 м. Дизельные двигатели для кроссовера не предусмотрены. Зато будет 1-литровый турбомотор мощностью 100 и 120 л. с., а также агрегат 1,3 TCe мощностью 140 и 160 л. с. Предложат клиентам и модную систему «мягкого гибрида».