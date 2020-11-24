|
В шаге от рекорда: биткоин резво дорожает
Источник материала: Onliner
Хорошие новости для тех, кто с 2018 года не верит в «биток». Криптовалюта плавно дорожает с весны 2020-го и, кажется, со дня на день установит новый рекорд стоимости. Сегодня курс биткоина впервые за почти три года
Курс биткоина с небольшими просадками рос на протяжении восьми месяцев. Только за последние полтора месяца криптовалюта подорожала на $8 тысяч.
По словам экспертов, которых
NVIDIA Tesla V100, 5120sp, 4096 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хорошие новости для тех, кто с 2018 года не верит в «биток». Криптовалюта плавно дорожает с весны 2020-го и, кажется, со дня на день установит новый рекорд стоимости....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)