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В шаге от рекорда: биткоин резво дорожает

24.11.2020 14:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Хорошие новости для тех, кто с 2018 года не верит в «биток». Криптовалюта плавно дорожает с весны 2020-го и, кажется, со дня на день установит новый рекорд стоимости. Сегодня курс биткоина впервые за почти три года превысил $19 тысяч. До предыдущего рекорда, установленного в конце 2017-го, осталось менее $800.

Курс биткоина с небольшими просадками рос на протяжении восьми месяцев. Только за последние полтора месяца криптовалюта подорожала на $8 тысяч.

По словам экспертов, которых опросила CNBC, последние три года убедили общество, что рынок криптовалют — это не пузырь и не мошенничество. Все больше традиционных рыночных инструментов адаптируются к «крипте», включая группы инвесторов и миллиардеров. Впрочем, делать прогнозы касательно курса биткоина пока мало кто осмеливается.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Хорошие новости для тех, кто с 2018 года не верит в «биток». Криптовалюта плавно дорожает с весны 2020-го и, кажется, со дня на день установит новый рекорд стоимости....
 
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