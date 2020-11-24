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Байден обсудил с главой Еврокомиссии ситуацию в Беларуси

24.11.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Избранный президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор.



В пресс-релизе штаба Байдена, который цитирует Свабода, сообщается:

"Избранный президент пообщался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и поблагодарил ее за поздравления.

Избранный президент выразил уверенность в том, что сильный Европейский союз отвечает интересам Соединенных Штатов, и подчеркнул свою приверженность углублению и оживлению отношений между США и ЕС.

Он также выразил надежду на то, что Соединенные Штаты и Европейский союз смогут работать, чтобы использовать свои общие ценности и крупнейшие в мире торговые и инвестиционные отношения для сотрудничества в решении общих проблем, включая сдерживание COVID-19 и обеспечение глобальной безопасности в области здравоохранения, устранения угрозы климатических изменений и укрепления демократии.

Избранный президент также подчеркнул важность сотрудничества США и ЕС в вопросах, представляющих взаимный интерес, включая Иран, Беларусь, Украину и Западные Балканы».

Во время своей избирательной кампании Джо Байден не раз призывал к санкциям против режима Лукашенко.
 
 
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Избранный президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор.
 
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