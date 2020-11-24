Байден обсудил с главой Еврокомиссии ситуацию в Беларуси









Свабода , сообщается: В пресс-релизе штаба Байдена, который цитирует, сообщается:





"Избранный президент пообщался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и поблагодарил ее за поздравления.





Избранный президент выразил уверенность в том, что сильный Европейский союз отвечает интересам Соединенных Штатов, и подчеркнул свою приверженность углублению и оживлению отношений между США и ЕС.





Он также выразил надежду на то, что Соединенные Штаты и Европейский союз смогут работать, чтобы использовать свои общие ценности и крупнейшие в мире торговые и инвестиционные отношения для сотрудничества в решении общих проблем, включая сдерживание COVID-19 и обеспечение глобальной безопасности в области здравоохранения, устранения угрозы климатических изменений и укрепления демократии.





Избранный президент также подчеркнул важность сотрудничества США и ЕС в вопросах, представляющих взаимный интерес, включая Иран, Беларусь, Украину и Западные Балканы».





Во время своей избирательной кампании Джо Байден не раз призывал к санкциям против режима Лукашенко.