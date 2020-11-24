"Ни единого рубля режиму" Рита Дакота перенесла концерт в Минске на "после победы"

Рита Дакота сообщила, что концерт, ранее запланированный на 10 декабря, пройдет в 2021 году.





"Я не приеду в Минск не только потому, что уеду из аэропорта сразу в «концлагерь» на Окрестина. А в первую очередь потому, что не хочу ни единого рубля приносить в казну режима. Потерпите чуток. Скоро споем в новой свободной Беларуси", - написала Рита.





Она пообещала, что к новой дате концерта подготовит «мощного нового музла». Билеты на перенесенный концерт остаются действительными.





певица написала песню «Уходи» . Напомним, сразу после того, как мир узнал о пытках и издевательствах над мирными беларусами, вышедшими на протест против фальсификации итогов выборов,







