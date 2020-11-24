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Oops! Беларусский рубль просел ко всем валютам

24.11.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский рубль вырос до максимума за два месяца, доллар покинул минимум за четыре недели на торгах БВФБ во вторник.

Валютная корзина подорожала на 0,07% до максимума за 19 дней. За последние семь дней стоимость корзины валют повышалась шесть раз, но с начала ноября она всё равно подешевела на 0,65%.

С начала года белорусский рубль подешевел к валютной корзине на 10,81%.

Курс доллара вырос на 0,0034 BYN до 2,5548 BYN/USD. 

До сегодняшнего дня доллар дешевел 13 раз за 15 торгов, потеряв 0,1065 BYN, и оказался на минимуме за 28 дней. С начала ноября стоимость американской валюты снизилась на 0,0804 BYN. Рост с начала года составил 0,4463 BYN (+21,17%).

Курс евро поднялся лишь на 0,0011 BYN до 3,0295 BYN/EUR. Европейская валюта с начала месяца подешевела на 0,0483 BYN.

Курс российского рубля подрос на 0,0027 BYN до 3,3685 BYN/100 RUB. Рубль РФ дорожает третий день. Общее укрепление за это время составило 0,0173 BYN. Это позволило российскому рублю подняться до максимума за 60 дней.

Центробанк России

Российский рубль немного дешевеет к доллару и евро на торгах в Москве. Так, к 11:30 средневзвешенный курс доллара вырос всего на 5 копеек до 75,8146 RUB/USD. Аналогичный курс евро поднялся на 10 копеек до 90,03 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Российский рубль вырос до максимума за два месяца, доллар покинул минимум за четыре недели на торгах БВФБ во вторник.
 
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