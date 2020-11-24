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Лукашенко: Отстранить президента от власти может только белорусский народ. Четвертый месяц отстраняет...

24.11.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А он все держится синеющими пальцами

Во время вручения послами верительных грамот (их вручали послы шести стран — Бангладеш, Израиль, Камбоджа, Китай, Намибия, Пакистан, а также Мальтийский орден) Лукашенко вдруг заговорил о смене руководства в Беларуси.

По его словам, западные государства в последнее время пытаются воздействовать на белорусскую власть "с целью свержения существующего строя". К этому, мол, пытаются подключить даже Россию.

"В этой связи хочу сказать, что президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь — он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции", — цитирует ТГ-канал "Пул первого" слова Лукашенко.

Однако напомним ему, что еще после сфальсифицированных выборов в августе и жесточайшего подавления мирных протестов беларусы потребовали отставки Лукашенко, прекращения в стране дикого насилия над мирными гражданами, сравнимого только с фашистской оккупацией, и освобождения всех без исключения политзаключённых, после чего проведения новых честных выборов.

Однако беларуси требуют этого уже 3,5 месяца, а Лукашенко все пытается удержаться у власти на штыках своими синеющими пальцами.
 
 
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