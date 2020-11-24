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Ермакова обещает в декабре сформировать руководство Белгазпромбанка

24.11.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Состав правления Белгазпромбанка планируется сформировать в декабре, сообщила глава временной администрации Надежда Ермакова.

"Надеемся, что в скором будущем, в декабре, закончится период работы временной администрации, сформируется правление банка. В этом плане идет работа. Собственник уже сделал предложения по ряду кандидатур для формирования правления банка", - утверждает она.

"Заканчивается время работы там временной администрации, и я проинформировала, что сделано за этот период. Хочу сказать, что клиенты банка, наверное, забыли, что какие-то потрясения в Белгазпромбанке были", - сказала Ермакова, которую цитирует БелТА.

По ее словам, ситуация с оттоком вкладов «не хуже, чем в целом в банковской системе страны».

"Единственное, банк сократил объемы - где-то на Br1 млрд уменьшились активы. Это связано с тем, что сократились источники финансирования и кредитования (ред. – это и есть отток вкладов). А так, жизнь продолжается. Банк получил прибыль. За 10 месяцев план по прибыли немного даже перевыполнен", - сказал Ермакова.

 
 
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Состав правления Белгазпромбанка планируется сформировать в декабре, сообщила глава временной администрации Надежда Ермакова.
 
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