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Пловцы-триумфаторы: белорусские спортсмены побили рекорды мира и Европы

24.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

11 рекордов страны, юношеское мировое достижение и два рекорда Европы – таков итог выступления белорусов в Международной лиге плавания в Будапеште, сообщает телеканал «МИР 24».

Илья Шиманович дважды перебивал свои же лучшие континентальные секунды на стометровке брассом. А национальные достижения на этой дистанции белорус обновлял четырежды.

Анастасия Шкурдай впервые в истории белорусского плавания установила юношеский рекорд мира и победила на дистанции сто метров баттерфляем, результат – 55,64 секунды. Девушка обновила и четыре рекорда Беларуси, один из которых держался 18 лет. Сегодня титулованных спортсменов встречали в минском аэропорту друзья, родные, коллеги и журналисты.

«За неделю до старта тренер прислал мне результат мирового рекорда, который в 2017 году установила японка. Говорит, было бы круто побить его. Ну я и побила. А с комплексом вообще непонятно было, я не знала, какой результат на мировом рекорде. Совсем не ожидала такого итога», – призналась спортсменка.

Международная лига плавания – это первый регулярный клубный турнир по плаванию, созданный специально для ведущих атлетов со всего мира. Главная задача – не просто провести зрелищный турнир, но и материально поддержать пловцов. Одна из идей создания клуба также – регулярные соревнования и борьба с допингом.

Напомним, в прошлом году Шиманович выиграл второе золото на этапе Кубка мира в Токио. Спортсмен взял верх на дистанции 50 м брассом с результатом в 26,78 секунды.



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11 рекордов страны, юношеское мировое достижение и два рекорда Европы – таких достижений добились белорусские спортсмены в Международной лиге плавания.
 
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