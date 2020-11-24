СК: По фактам хулиганства, замыкания рельсов, развоздушивания тормозов поезда и повреждения здания милиции в Бресте задержали девять человек

По фактам хулиганства, замыкания рельсов, развоздушивания тормозов поезда и повреждения здания милиции в Бресте задержали девять человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета.





Отмечается, что в середине октября несколько брестчан «из хулиганских побуждений» разместили на видных местах в городе «чучела с оскорбительными надписями в адрес сотрудников правоохранительных органов и представителей власти», а также разрисовывали заборы «незарегистрированной символикой».

«Кроме того, 29 октября они замкнули проволокой рельсы, выведя тем самым из строя систему сигнализации железнодорожного транспорта, что повлекло задержку поездов, — утверждают в СК. — После остановки поезда один из мужчин, открыв кран, осуществил развоздушивание тормозной системы поезда, приведя его в непригодное для эксплуатации состояние. <…> 8 и 9 ноября они же подожгли покрышки на проезжей части и разбили окно в пункте охраны правопорядка».

В Следственном комитете утверждают, что «накануне совершения противоправных действий участники списывались в мессенджере Telegram, планировали порядок действий и обеспечение безопасности». При этом «состав участников регулярно изменялся».

«По уголовному делу были задержаны девять человек, к пяти из них в настоящее время применена мера пресечения в виде заключения под стражу, двум предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство, совершенное повторно, группой лиц). Личности остальных участников устанавливаются, — отметили в СК. — Следователи работают с фигурантами, осматривается их личная переписка и содержимое мобильных телефонов. Назначен ряд экспертных исследований по изъятым на месте происшествия и в ходе обысков предметам и объектам. Также следователями устанавливается причастность компании к иным эпизодам противоправной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается».

Накануне об этом деле в своем телеграм-канале написала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. Она сообщила о задержании группы людей, причастных к «преступлениям против общественной безопасности»: в Бресте на нескольких мужчин и женщину «вышли оперативники уголовного розыска областной милиции», 11 ноября их задержали с помощью ОМОН.

«Компания подозревается в том, что незаконно вмешалась в функционирование систем, обеспечивающих безопасность движения железнодорожного транспорта, разбила стекла в "опорке", подожгла шины на дороге и развесила ростовые куклы с циничными надписями, призывающими к насилию над милиционерами, — написала представитель МВД. — Установлено, что брестчане самостоятельно изготовили чучела с надписями "ОМОН", "МЕНТ" и "Лжец", после чего 21 октября в областном центре повесили их на деревьях и ограждении путепровода «Западный обход».

«Также 29 октября на перегоне вблизи станции Тевли (Кобринский район) злоумышленники заблокировали металлической проволокой автоматизированную систему управления и контроля движением поездов. Это вызвало задержку составов и сбой графика. После этого, ночью 8 и 9 ноября, задержанные хулиганили: сначала подожгли на проезжей части автомобильные покрышки, а затем камнями разбили стекла в городском опорном пункте охраны правопорядка», — сообщила Чемоданова.