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Растет число предприятий, работники которых присоединились к стачке

24.11.2020 15:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Увеличивается число участников забастовки и предприятий, работники которых присоединяются к стачке, сообщил БелаПАН председатель Белорусского независимого профсоюза (БНП) Максим Позняков.

Растет число предприятий, работники которых присоединились к стачке

По его информации, сейчас на «Беларуськалии» бастует уже более 100 человек, в том числе утром 24 ноября к стачке присоединилось три человека.

Как сообщалось, машинист горных выемочных машин рудника 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» Александр Клезович в половину второго ночи 24 ноября отказался подниматься на поверхность и заявил о присоединении к стачке. В 1:50 в шахту направился военизированный горноспасательный отряд, с территории предприятия Клезовича увезли на машине скорой помощи.

По словам Познякова, «стачечное движение расширяется, растет количество предприятий». Он сообщил, что бастуют некоторые работники Белорусской железной дороги, к стачке присоединился Мозырский НПЗ, некоторые другие предприятия, в том числе некрупные.

Первый работник Мозырского НПЗ Константин Янкин присоединился к стачке 23 ноября. «Я не вижу других способов донести мое несогласие, обеспокоенность, донести свою гражданскую позицию до руководства, как вступить в национальную стачку», — говорится в комментарии мозырянина, размещенном в телеграм-канале «Совет г. Мозырь».

По информации Познякова, сейчас в стачке участвуют 10 работников Белорусского металлургического завода, 11 — ОАО «Нафтан» (один присоединился сегодня), 28 — ОАО «Гродно Азот».

Ряды бастующих в ООО «Пассат» (Солигорск) 24 ноября пополнил прораб строительно-монтажных работ Артем Забродский. Он полностью поддержал требования стачкомов к руководству города и страны.

Сегодня в стачку также вступил инженер-электроник ОАО «ЛМЗ «Универсал» (Cолигорск) Игорь Осипян.

«Конечно, говорить серьезно о национальной стачке не приходится, но количество ушедших, например, в Солигорске уже значительное. Интенсивность не падает, люди уходят в стачку постепенно, по одному, по два, иногда наблюдаются и всплески», — отметил профсоюзный лидер.

Он также заметил, что наблюдается «довольно интенсивный переход» работников из официальных в независимые профсоюзы. «И это несмотря на то, что идет запугивание и давление. На многих предприятиях функции кадровой политики передали в службы безопасности, которые курируют бывшие работники КГБ и других силовых ведомств. И они сейчас активно пытаются давить на людей, используя административный ресурс для того, чтобы вернуть в провластные профсоюзы. Но потушить движение в независимые профсоюзы у них плохо получается. Мы видим обратную реакцию, как это произошло на "Нафтане", люди начали уходить в стачку. А работать некому, многие болеют ковидом», — сообщил Позняков.

По его словам, БНП постоянно получает заявки на вступление в профсоюз. В ближайшее время планируется регистрация первичных организаций в компании EPAM и ОАО «Пеленг».

 
Теги: Гродно
 
 
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