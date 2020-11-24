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Белорусский сценарий? В России могут ужесточить наказание за протесты
Источник материала: Навiны
В Госдуму России поступили законопроекты об увеличении ответственности для митингующих. Похожий проект уже находится в парламенте Беларуси.
Четыре законопроекта — и все про митинги
В Думу переданы два законопроекта, которые ужесточают правила проведения и финансирования митингов, сообщает
Так, предложено
Сейчас максимальный штраф для граждан составляет 5 тысяч российских рублей (168 белорусских). Для должностных лиц верхняя планка штрафа — 20 тысяч рублей (673 рубля), для юридических лиц — 100 тысяч рублей (3366 рублей).
Если поправки в часть 6 статьи 19.3
Кроме того, предлагается ввести ответственность за финансирование публичного мероприятия лицами, которые не имеют на это права.
Максимальный административный штраф для граждан в этом случае может составить 15 тысяч российских рублей (505 белорусских), для юридических лиц — 100 тысяч рублей.
Еще один
Оба законопроекта внес в российский парламент единоросс Дмитрий Вяткин. Он является первым зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Правительство готово поддержать законодательные инициативы Вяткина, если депутат доработает проекты.
В частности, Кабмин попросил Вяткина уточнить субъектный состав административного правонарушения в части о финансировании митинга.
На прошлой неделе в Думу были внесены еще два законопроекта, которые ужесточают правила проведения митингов. Автором обеих законодательных инициатив также выступил Дмитрий Вяткин.
Если их примут, иностранцы не смогут финансировать митинги, а журналистам запретят участвовать в акциях протеста. Сами митинги и другие публичные мероприятия предлагается запретить проводить возле зданий разного рода экстренных или оперативных служб, чтобы не мешать их работе.
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Не только штрафы, но и общественные работы
Ужесточить наказание для участников несанкционированных акций собираются и в Беларуси, о чем Naviny.by подробно
Прежде всего, планируется увеличить в несколько раз размер штрафов, а также срок административного ареста.
Если «слуги народа» одобрят поправки в КоАП, то максимальный штраф за нарушение порядка проведения или организации массовых мероприятий для граждан составит 100 базовых величин (2700 рублей).
Существенно вырастут штрафы и за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.
Также есть предложение присуждать за протесты
Новый КоАП планируется принять на осенней сессии парламента, которая завершится в конце декабря 2020 года.
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В Госдуму России поступили законопроекты об увеличении ответственности для митингующих. Похожий проект уже находится в парламенте Беларуси.
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