Белорусский сценарий? В России могут ужесточить наказание за протесты

В Госдуму России поступили законопроекты об увеличении ответственности для митингующих. Похожий проект уже находится в парламенте Беларуси.



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Четыре законопроекта — и все про митинги

В Думу переданы два законопроекта, которые ужесточают правила проведения и финансирования митингов, сообщает РБК .

Так, предложено увеличить штрафы за неповиновение полицейским, если это правонарушение совершено повторно во время митинга.

Сейчас максимальный штраф для граждан составляет 5 тысяч российских рублей (168 белорусских). Для должностных лиц верхняя планка штрафа — 20 тысяч рублей (673 рубля), для юридических лиц — 100 тысяч рублей (3366 рублей).

Если поправки в часть 6 статьи 19.3 КоАП России будут одобрены, штрафы для граждан вырастут в четыре раза, а для должностных и юридических лиц — в два раза.

Кроме того, предлагается ввести ответственность за финансирование публичного мероприятия лицами, которые не имеют на это права.

Максимальный административный штраф для граждан в этом случае может составить 15 тысяч российских рублей (505 белорусских), для юридических лиц — 100 тысяч рублей.

Еще один законопроект вводит штрафы за незаконное использование пресс-карты СМИ во время публичных мероприятий. Максимальный штраф за это правонарушение составит 30 тысяч российских рублей (1009 белорусских), на нарушителя также может быть наложено наказание в виде обязательных работ.

Оба законопроекта внес в российский парламент единоросс Дмитрий Вяткин. Он является первым зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Правительство готово поддержать законодательные инициативы Вяткина, если депутат доработает проекты.

В частности, Кабмин попросил Вяткина уточнить субъектный состав административного правонарушения в части о финансировании митинга.

На прошлой неделе в Думу были внесены еще два законопроекта, которые ужесточают правила проведения митингов. Автором обеих законодательных инициатив также выступил Дмитрий Вяткин.

Если их примут, иностранцы не смогут финансировать митинги, а журналистам запретят участвовать в акциях протеста. Сами митинги и другие публичные мероприятия предлагается запретить проводить возле зданий разного рода экстренных или оперативных служб, чтобы не мешать их работе.

С первым и вторым документами, а также пояснительными записками к ним можно ознакомиться в базе данных Госдумы. Депутаты могут рассмотреть законопроекты уже в декабре 2020 года.

Не только штрафы, но и общественные работы

Ужесточить наказание для участников несанкционированных акций собираются и в Беларуси, о чем Naviny.by подробно рассказывали ранее.

Прежде всего, планируется увеличить в несколько раз размер штрафов, а также срок административного ареста.

Если «слуги народа» одобрят поправки в КоАП, то максимальный штраф за нарушение порядка проведения или организации массовых мероприятий для граждан составит 100 базовых величин (2700 рублей).

Существенно вырастут штрафы и за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

Также есть предложение присуждать за протесты общественные работы . Такой вид административного взыскания является абсолютно новым для Беларуси.

Новый КоАП планируется принять на осенней сессии парламента, которая завершится в конце декабря 2020 года.