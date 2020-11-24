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Белорусский сценарий? В России могут ужесточить наказание за протесты

24.11.2020 15:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Госдуму России поступили законопроекты об увеличении ответственности для митингующих. Похожий проект уже находится в парламенте Беларуси.

Белорусский сценарий? В России могут ужесточить наказание за протесты
Фото Bogomolov.PL / wikimedia

 

Четыре законопроекта — и все про митинги

В Думу переданы два законопроекта, которые ужесточают правила проведения и финансирования митингов, сообщает РБК.

Так, предложено увеличить штрафы за неповиновение полицейским, если это правонарушение совершено повторно во время митинга.

Сейчас максимальный штраф для граждан составляет 5 тысяч российских рублей (168 белорусских). Для должностных лиц верхняя планка штрафа — 20 тысяч рублей (673 рубля), для юридических лиц — 100 тысяч рублей (3366 рублей).

Если поправки в часть 6 статьи 19.3 КоАП России будут одобрены, штрафы для граждан вырастут в четыре раза, а для должностных и юридических лиц — в два раза.

Кроме того, предлагается ввести ответственность за финансирование публичного мероприятия лицами, которые не имеют на это права.

Максимальный административный штраф для граждан в этом случае может составить 15 тысяч российских рублей (505 белорусских), для юридических лиц — 100 тысяч рублей.

Еще один законопроект вводит штрафы за незаконное использование пресс-карты СМИ во время публичных мероприятий. Максимальный штраф за это правонарушение составит 30 тысяч российских рублей (1009 белорусских), на нарушителя также может быть наложено наказание в виде обязательных работ.

Оба законопроекта внес в российский парламент единоросс Дмитрий Вяткин. Он является первым зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Правительство готово поддержать законодательные инициативы Вяткина, если депутат доработает проекты.

В частности, Кабмин попросил Вяткина уточнить субъектный состав административного правонарушения в части о финансировании митинга.

На прошлой неделе в Думу были внесены еще два законопроекта, которые ужесточают правила проведения митингов. Автором обеих законодательных инициатив также выступил Дмитрий Вяткин.

Если их примут, иностранцы не смогут финансировать митинги, а журналистам запретят участвовать в акциях протеста. Сами митинги и другие публичные мероприятия предлагается запретить проводить возле зданий разного рода экстренных или оперативных служб, чтобы не мешать их работе.

С первым и вторым документами, а также пояснительными записками к ним можно ознакомиться в базе данных Госдумы. Депутаты могут рассмотреть законопроекты уже в декабре 2020 года.

 

Не только штрафы, но и общественные работы

Ужесточить наказание для участников несанкционированных акций собираются и в Беларуси, о чем Naviny.by подробно рассказывали ранее.

Прежде всего, планируется увеличить в несколько раз размер штрафов, а также срок административного ареста.

Если «слуги народа» одобрят поправки в КоАП, то максимальный штраф за нарушение порядка проведения или организации массовых мероприятий для граждан составит 100 базовых величин (2700 рублей).

Существенно вырастут штрафы и за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

Также есть предложение присуждать за протесты общественные работы. Такой вид административного взыскания является абсолютно новым для Беларуси.

Новый КоАП планируется принять на осенней сессии парламента, которая завершится в конце декабря 2020 года.

 
 
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В Госдуму России поступили законопроекты об увеличении ответственности для митингующих. Похожий проект уже находится в парламенте Беларуси.
 
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