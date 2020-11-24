Виктору Бабарико и топ-менеджерам по «делу Белгазпромбанка» предъявили обвинение

Источник материала: Tut.by

В КГБ сообщили, что следственное управление ведомства окончило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Об этом сообщается на сайте КГБ. Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико, отмечают в ведомстве.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО „Белгазпромбанк“ Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации („отмывания“) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно», — отмечают в КГБ.

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 430 УК. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).

«Уголовное дело предъявлено обвиняемым и их защитникам для ознакомления.

Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением В. Бабарико», — заявили в КГБ.