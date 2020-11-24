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Виктору Бабарико и топ-менеджерам по «делу Белгазпромбанка» предъявили обвинение
Источник материала: Tut.by
В КГБ сообщили, что следственное управление ведомства окончило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Об этом сообщается
«Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО „Белгазпромбанк“ Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации („отмывания“) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно», — отмечают в КГБ.
Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 430 УК. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).
«Уголовное дело предъявлено обвиняемым и их защитникам для ознакомления.
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В КГБ сообщили, что следственное управление ведомства окончило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка.
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