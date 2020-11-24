Беларусь планирует увеличить число миротворцев за рубежом. Разобрались, куда они могут поехать

Министр обороны Виктор Хренин заявил, что белорусские Вооруженные силы собираются расширить участие в международных миротворческих миссиях. Об этом он рассказал в эфире «Беларусь 1» 23 ноября. 42.TUT.BY разбирается, куда могут поехать миротворцы из Беларуси и что для этого нужно.
Кто такие миротворцы, и что они делают?
«Сегодня мы участвуем в миротворческих миссиях в Ливане под эгидой ООН и выполняем задачи в Украине под эгидой ОБСЕ. Эти вопросы планируем развивать и расширять. У нас есть подготовленное подразделение для этих задач — миротворческая рота в Витебске. Прорабатываем дальнейшие направления для того, чтобы войти в одну из миротворческих миссий», — заявил Виктор Хренин.
Министр обороны не уточнил дальнейшие планы в этом направлении, но пояснил, что сейчас в том числе рассматривается расширение присутствия в Ливане.
Прежде всего, стоит пояснить, кто такие миротворцы. Мы уже рассказывали это ранее, но если кратко, то миротворцы — это специально обученные военнослужащие, которые в случае принятия соответствующего политического решения направляются в тот или иной кризисный регион мира.
При проведении операции на миротворческие силы могут возлагаться следующие основные задачи:
наблюдение за выполнением условий перемирия;
содействие созданию безопасной обстановки в кризисных районах путем обеспечения видимого присутствия миротворческих сил;
создание условий для мирного урегулирования конфликта, восстановления законности и правопорядка;
контроль местности и действий населения в зоне ответственности, содействие обеспечению прав человека;
контроль за ликвидацией фортификационных сооружений, заграждений и минных полей;
охрана и оборона жизненно важных объектов;
контроль перевозок, пресечение противоправного ввоза и вывоза боевой техники, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;
обеспечение безопасных условий для возвращения беженцев;
обеспечение беспрепятственных поставок гуманитарной помощи.
Чем известны белорусские миротворцы и где они уже «засветились»?
Миротворцев в Беларуси готовят с 2004 года, а в операциях по поддержанию мира в горячих точках они участвуют с 2010-го. На сегодняшний день 100 человек служат в особой миротворческой роте — организационно это подразделение входит в 103-ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, базирующуюся в Витебске. Срочников в роте нет — стать миротворцем могут только военные, проходящие контрактную службу, и только в добровольном порядке: необходимо письменное согласие.
Все кандидаты в миротворческое подразделение проходят несколько этапов медицинского освидетельствования, сдают экзамен по физической подготовке, проходят психологическое тестирование, собеседование, проверку личных дел и характеристик. Обычно миротворцы — военнослужащие, отслужившие срочную службу в силах специальных операций Вооруженных сил и спецподразделениях правоохранительных органов.
Вооружение миротворцев не слишком отличается от стандартного для белорусских военных. Известно о наличии бронетранспортеров БТР-80 и квадроциклов, бойцы вооружены АКС-74, пулеметами ПКМ, снайперскими винтовками СВД, подствольными гранатометами ГП-25 и пистолетами ПМ. Оружие оснащается оптическими, коллиматорными и ночными прицелами, на винтовках Драгунова — телескопические приклады.
Какие законы Беларуси регулируют отправку миротворцев за рубеж?
Отправка миротворцев за рубеж с правовой точки зрения регламентируется законом с очень длинным названием «О порядке направления военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, прокурорских работников, а также гражданского персонала за пределы Республики Беларусь для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности» от 29 ноября 2003 года.
Согласно статье 5 этого документа, «направление военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, прокурорских работников, а также гражданского персонала за пределы Республики Беларусь для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности осуществляется с их личного письменного согласия по решению Президента Республики Беларусь».
Словом, по факту единственным основанием отправить кого-то «творить мир и спокойствие» за границей является только соответствующий указ президента страны. Раньше это было в полномочиях парламента, однако парламентарии добровольно отказались от такой функции, передоверив ее главе государства. В указах прописано все вплоть до денежного довольствия и льгот миротворцам — для отправляемых в Ливан это соответственно 30 долларов в день и месяц службы в миротворцах за три месяца обычной службы.
В рамках какой именно миссии будет служить белорусский военный, не имеет в этом случае значения — будь то подразделения «голубых касок» ООН, миссии ОБСЕ, ОДКБ, других союзов или организаций, все равно потребуется указ.
Куда Беларусь уже отправляла или собиралась отправить своих миротворцев?
На сегодня белорусский миротворческий контингент есть всего в одной стране — Ливане. Виктор Хренин упомянул также «выполнение задач в Украине под эгидой ОБСЕ», однако в полной мере миротворцами назвать никого из участников этой программы нельзя.
В Ливане же белорусские «голубые каски» присутствуют уже 10 лет. На этот счет есть и санкция Совета безопасности ООН, и договор с ливанской стороной, и президентский указ № 400 от 2 августа 2010 года «О направлении военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности в Ливанской Республике».
В основном в ближневосточной стране служат не солдаты, а медики, часть контингента — штабные офицеры. Всего, согласно указу, в Ливан планировалось направить до 11 человек:
одного офицера штаба Временных сил;
до четырех специалистов военного госпиталя 2-го уровня Временных сил;
до шести специалистов подразделения Временных сил по вопросам военно-гражданского взаимодействия.
Насколько известно, ни разу за весь период участия Беларуси в миротворческой миссии «квота» в 11 человек не была использована полностью.
Что касается намерений, то белорусское руководство как минимум трижды порывалось отправить миротворцев за рубеж, каждый раз — на Донбасс:
в октябре 2014 года Лукашенко заявил, что готов послать белорусские войска в Украину, если это поможет урегулированию конфликта. Украинская сторона отказалась;
в ноябре 2017 года министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым вновь предложил отправить белорусских миротворцев на Донбасс. А потом на саммите Восточного партнерства уточнил, что это произойдет, если согласятся все стороны конфликта. В итоге никто никуда не поехал;
в сентябре 2019 года Александр Лукашенко выразил готовность перекрыть белорусскими миротворцами вообще весь 400-километровый участок российско-украинской границы, «не контролируемый Киевом». Возможность этого изначально виделась сомнительной, и продолжения история не имела.
Где в мире активнее всего действуют миротворцы?
Хотя горячих точек полно по всему миру, далеко не во все страны в рамках программ ООН, ОБСЕ и других организаций вводятся миротворцы. Так, в Южной и Центральной Америке, где политическая нестабильность, убийства мирных граждан и даже политиков, а военные перевороты происходят достаточно часто, нет ни одной миротворческой миссии Организации объединенных наций.
На сегодняшний день ООН держит миротворцев в 13 точках: семь из них расположены в Африке, две (формально) в Европе и четыре в Азии — из них три на Ближнем Востоке. Самой «востребованной» у миротворцев страной является Судан (от которого не так давно откололся Южный Судан) — здесь находится аж три миссии. Также «голубые каски» действуют в Центральноафриканской республике, Демократической республике Конго, Мали и Западной Сахаре.
В Европе неспокойно в Косово и на Кипре, северная часть которого позиционирует себя как Турецкая Республика Северный Кипр.
Ближний Восток — «родина» миротворчества, здесь с конца 40-х годов прошлого века работали еще первые формирования ООН. Сегодня миссии миротворцев работают в Иерусалиме, на Голанских высотах и в Ливане (где есть и белорусские специалисты).
В Азии за пределами Ближнего Востока есть лишь одна точка, где присутствуют миротворцы ООН: штат Джамму и Кашмир, оспариваемый Индией и Пакистаном. Подробно ознакомиться с каждой из операций можно здесь.
На территории бывшего СССР миротворческих формирований ООН нет, однако действуют миссии ОБСЕ на территории Украины (следят за соблюдением перемирия на Донбассе), Молдовы (конфликт в Приднестровье с образованием непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика). Уже этой осенью российские миротворцы полетели в Нагорный Карабах, за который в очередной раз вспыхнула война между армянами и азербайджанцами.
Куда могут отправиться белорусские миротворцы?
Выбор, куда ехать нашим «голубым каскам», как видим, довольно широкий. Но отправить свой миротворческий контингент в какую бы то ни было страну не так-то просто. Так, если договариваться об участии в рамках миссии ООН, то для начала потребуется санкция Совета Безопасности этой организации. В него входят 15 стран, пять из которых обладают правом вето. Если России, Великобритании, Франции, Китаю или США что-то не понравится, они могут наложить вето, и никто никуда не поедет.
Чтобы разобраться с вопросом, куда, в каком количестве и на каком основании могут выдвинуться белорусские миротворцы, мы обратились к военному аналитику Егору Лебедку.
— Какую из горячих точек мира можно считать наиболее вероятной для отправки туда наших военнослужащих по линии ООН или ОБСЕ? Возможно ли это сегодня с учетом политической ситуации в нашей стране?
— Самый вероятный вариант — это увеличение численности миротворцев из Беларуси в Ливане в рамках миссии UNIFIL. Это единственная миротворческая миссия под эгидой ООН, в которой задействована наша страна, причем достаточно давно. В октябре прошлого года было подписано техническое соглашение между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством обороны Итальянской Республики о сотрудничестве в рамках совместного участия в миссии Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане.
В рамках данного соглашения планировалось увеличить численный состав белорусских миротворцев в Ливане: 2 августа 2020 года в рамках данного соглашения в Ливан должны были убыть 2 офицера для прохождения службы в штабе Сектора «Запад» и один военнослужащий на плановую замену белорусского врача.
Соглашение заключено с ВС Италии по той причине, что за Сектор «Запад» со штабом миссии UNIFIL в городе Накура (где размещается наш контингент) отвечают ВС Италии и на то время Временные силы ООН в Ливане возглавлял итальянский генерал-майор.
Поскольку взаимоотношения между министерствами обороны Беларуси и Италии налажены давно и в части миротворческого контингента они носят плодотворный характер, то можно предположить, что несмотря на политическую ситуацию в стране сотрудничество в данном направлении будет продолжено (возможно уже есть проекты соглашения) и белорусский контингент UNIFIL будет увеличен.
Особо стоит отметить, что в рамках упомянутого технического соглашения материально-техническое обеспечение белорусского контингента в соответствии со стандартами, применяемыми при обеспечении представителей итальянского контингента, обязуется осуществлять итальянский контингент.
Также итальянский контингент предоставляет белорусскому контингенту на безвозмездной основе питание, стратегическую переброску воздушным/морским транспортом, место для хранения оборудования и боеприпасов, оказание первой медицинской помощи и медицинскую эвакуацию в военные медицинские учреждения уровня «1+» и «2».
Что касается ОБСЕ, то единственная миссия, где участвуют наши военнослужащие — это контроль за соблюдением перемирия на Донбассе. С учетом складывающихся политических отношений между Александром Лукашенко и президентом Украины, ожидать увеличения численности данной миссии не приходится (хотя возможности нарастить наш контингент, минуя мнение Украины, есть).
Миссии ОБСЕ есть, например, в Сербии и Молдове. В эти страны ввиду их политической близости Беларуси (хотя в Молдове после выборов ситуация может измениться), конечно, могут быть направлены белорусские представители, но это будет небольшой контингент, имеющий лишь некое политическое значение в рамках сотрудничества стран.
Однако сами по себе миссии там действуют давно, и белорусы к ним не привлекались, поэтому и отправка наших военных в те страны под сомнением.
— В Нагорном Карабахе только-только перестали стрелять, сейчас Россия перебрасывает туда миротворцев. Имеют ли шансы наши миротворцы оказаться в этом регионе? В октябре Станислав Зась говорил, что миротворцев из ОДКБ в Карабахе не будет, но ситуация может меняться быстро.
— Шансы на прибытие белорусского контингента в Карабах имеются. Для этого есть благоприятные политические условия. Во-первых, миротворческую миссию возглавляет Россия, с которой у нас самое плотное военное взаимодействие.
Во-вторых, Армения наш союзник по ОДКБ, Азербайджан — надежный политический партнер Беларуси и постоянный импортер наших вооружений.
В-третьих, послами Беларуси в Армении и Азербайджане недавно назначены силовики (бывший генпрокурор Конюк и бывший госсекретарь Совбеза и министр обороны Равков).
В-четвертых, парламент Турции одобрил отправку турецких военнослужащих в Азербайджан, вероятно, они также примут участие в миротворческой миссии. С Турцией у нас также вполне хорошие взаимоотношения.
Все указанные факторы создают благоприятные условия для отправки белорусского миротворческого контингента, но решать, быть в Карабахе белорусским военным или нет, скорее всего будет Россия, возможно, при консультациях с Турцией. Миротворческая миссия в Карабахе осуществляется по соглашению трех сторон и вполне может быть расширена дальнейшим соглашением (таковое запланировано с Турцией и может включать и белорусский контингент).
По линии ОБСЕ наши миротворцы в Карабахе вряд ли окажутся. Азербайджан и Турция давно были недовольны действиями Минской группы и Европы по урегулированию карабахского конфликта и стремились обеспечить решение конфликта силами ближайших государств. Поэтому в принципе маловероятно появление масштабной миссии ОБСЕ в Нагорном Карабахе.
— До каких пределов можно расширять контингент в Ливане?
— В настоящий момент численность контингента малая, она определяется Указом Президента Республики Беларусь от 02.08.2010 № 400 и упомянутым выше техническим соглашением. Материальное обеспечение миротворческого контингента, как видно из технического соглашения, — достаточно затратное дело, хотя есть финансовая помощь от ООН.
Но все же размещение подразделения от роты до батальона потребует серьезных финансовых затрат, на что в следующий год финансов может и не хватить. А брать на себя финансирование размещения большого белорусского контингента итальянская сторона вряд ли захочет, разве что на то будет политическая воля правительства Италии заменить своих военнослужащих нашими.
— Предположим, что удастся договориться и по линии ООН белорусы попадут и в другие страны, кроме Ливана. Придется ли в этом случае заключать договоры, подобные прошлогоднему «итальянскому», чтобы наши военные служили в составе чужих контингентов, как в Ливане? В чем вообще смысл этого — просто нет возможностей и средств развернуть свой?
— Скорее всего да. Основные причины подобных соглашений: ввод войск в незнакомую военно-политическую обстановку требует времени и консультаций опытных военных и правительств; неизбежно последуют логистические затруднения; материально-техническое снабжение затратно, и белорусская сторона, вероятно, захочет переложить его на плечи других стран, как в случае с Италией.