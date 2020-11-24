«Насилие не может оставить равнодушной». Работники каких предприятий присоединились к стачке

Источник материала: Tut.by

Утро 24 ноября началось с новостей о том, что еще один работник «Беларуськалия», Александр Клезович, отказался подниматься из шахты в знак протеста против происходящего в стране. Помимо этого он объявил о своем присоединении к стачке. Это не единственный работник предприятия, вступивший в стачку с сегодняшнего дня. Продолжают присоединяться к стачке и работники других предприятий, в том числе «Нафтана» и БелЖД.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Очередное убийство молодого парня, бессмысленные по своей жестокости задержания граждан на мирных акциях, применение светошумовых гранат и газа против пенсионеров, угрозы оружием и аресты родителей на глазах маленьких детей — это все показывает низость и подлость людей, захвативших власть в нашей стране. Я отказываюсь своим трудом спонсировать представителей нелегитимного режима, считающих нас рабами, которые обязаны пахать на них за подачки, — говорит в своем заявлении работник «Беларуськалия» Александр Клезович, его публикует телеграм-канал стачкома «Беларуськалия». — Нас лишили достойной жизни, права выбора. Мы потеряли уважение друг к другу. Мы узнали многое друг о друге после августовских событий. Мы начинаем судить людей не по их словам, а по поступкам. После объявления стачки и своего желания к ней присоединиться некоторые наконец поняли, зачем с ними живут «их женщины», узнали людей, которым плевать на всех, кроме себя. Я считаю, что стачка — единственный законный и бескровный способ остановить произвол и насилие, поэтому поддерживаю требования стачкома и присоединяюсь к стачке.



Александр Клезович. Фото: стачком «Беларуськалия»

Помимо него в стачку также вступил еще один работник «Беларуськалия» — Сергей Журневич, бригадир лавы, машинист горных выемочных машин рудника 3РУ.



Фото: стачком «Беларуськалия»

Накануне о присоединении к стачке объявила Маргарита Осипова, машинист п/м участка Подъем Березовского рудника 1РУ.

— Присоединилась к стачке, так как происходящее насилие у нас в стране не может оставить меня равнодушной. Я против того, чтобы страдали наши близкие, а особенно — старики и дети. Поэтому мой выбор — присоединиться к общенациональной стачке, чтобы не содержать преступный режим, — приводит ее слова телеграм-канал стачкома.



Фото: стачком «Беларуськалия»

Также к стачке присоединяются и работники других предприятий Солигорска. Так, стачком «Беларуськалия» сообщает о том, что в нее вступили работник ООО «Пассат», прораб СМР Артем Забродский и работник предприятия «Нива-холдинг», инженер-электроник ОАО «ЛМЗ «Универсал» Игорь Осипян.



Артем Забродский. Фото: стачком «Беларуськалия»



Игорь Осипян. Фото: стачком «Беларуськалия»

На «Нафтане» о присоединении к стачке объявил оператор технологических установок Иван Линкевич, проработавший на предприятии более 7 лет. Он отказывается выходить на работу с 25 ноября.

— Поддерживаю все народные и локальные требования. Жыве Беларусь! — говорит работник «Нафтана» в своем видеообращении.

В заявлении Ивана Линкевича, опубликованном в телеграм-канале Белорусского независимого профсоюза, также есть одно дополнительное локальное требование: отменить решение комиссии по коллективному договору от 09.11.2020 о приостановлении абзацев п. 5.12 колдоговора, в результате которого работники потеряли возможность быть защищенными профсоюзом от увольнения в ряде случаев по инициативе нанимателя. Отмены этого решения требовали и другие работники «Нафтана», которые ранее объявляли о присоединении к стачке.



Фото: телеграм-канал «Информационный канал БНП»

На одного человека пополнилась стачка на БелЖД. В телеграм-канале «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси» опубликовано заявление о присоединении к стачке Александра Корвеля, водителя автомобиля — электромонтера контактной сети, который работает в Гомельском отделении БелЖД. Он пишет, что присоединяется к общенациональной забастовке до выполнения требований: отставка Александра Лукашенко; освобождение всех политзаключенных и граждан, осужденных за выражение своих убеждений; прекращение всех видов насилия против мирно протестующих граждан; расследование всех видов и случаев насилия со стороны правоохранительных органов в отношении мирных граждан; проведение новых, честных выборов.



Фото: телеграм-канал belzhd_live

Также в понедельник, 23 ноября, о присоединении к стачке объявил первый работник Мозырского НПЗ Константин Янкин.