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Renault Logan и Sandero слегка обновились к новому модельному году

24.11.2020 15:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский офис Renault рассказал об особенностях седана Logan и хэтчбека Sandero, а также их кросс-версиях Stepway нового модельного года.


Теперь покупатели смогут заказать эти модели в новом серебристом цвете. Логотип на решетке радиатора машин украшает глянцевая окантовка. Для Sandero Stepway в топовой комплектации Drive стала доступна тонировка задних стекол. На автомобилях полностью изменен материал обивки сидений и появилась новая прострочка.



На версиях с двигателем 1,6 л (113 л.с.) в паре с механической коробкой передач или бесступенчатым вариатором теперь устанавливаются новые рукоятки селектора передач. Logan и Sandero серии Stepway City можно заказать с новым дизайн-пакетом — это декоративные элементы отделки кузова с рисунком «под карбон» на дверях, багажнике, зеркалах заднего вида, боковых стойках и в отделке салона (на ручках дверей и центральной консоли). Яркие акценты присутствуют и в оформлении сидений — они получили новую контурную прострочку зеленого цвета.



В России прием заявок на обновленные Logan и Sandero уже открыт — они предлагаются по цене от 675 тысяч (около 8900 долларов по текущему курсу) и 685 тысяч рублей (9040 долларов) соответственно. Напомним, что в декабре этого года на европейский рынок под брендом Dacia выходит семейство Logan/Sandero третьего поколения.

 
 
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Российский офис Renault рассказал об особенностях седана Logan и хэтчбека Sandero, а также их кросс-версиях Stepway нового модельного года.
 
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