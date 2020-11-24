Принцесса Беатрис составила модную конкуренцию Меган Маркл

Источник материала: Sputnik Беларусь

Внучка британской королевы принцесса Беатрис составила конкуренцию женам принцев Гарри и Уильяма – Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Недавно портал Lyst подвел итоги 2020 года и опубликовал рейтинг главных стиляг монаршей семьи. В десятку лучших вошла "фаворитка" Елизаветы II Кейт Миддлтон, которая заняла девятую строчку в списке самых модных. В подборке лучших оказалась мятежница Меган Маркл и внучка королевы.

Принцесса Беатрис составила модную конкуренцию Маркл: внимание публики девушка привлекла благодаря своему свадебному платью. Незабываемый наряд от Norman Hartnell принцесса одолжила у своей бабушки-королевы.

Согласно данным портала, после появления свадебных снимков Беатрис, в сети в несколько раз увеличилось количество запросов "винтажное свадебное платье".

А вот Маркл поклонники оценили во время последнего появления в Лондоне: накануне карантина, экс-актриса блеснула в бирюзовом платье от Victoria Beckham, подняв его запросы на 137%. Чуть менее популярными, но все же значимыми нарядами герцогини были названы красный образ от Safiyaa и изумрудно-зеленый от Emilia Wickstead.

Напомним, что недавно Маркл и принц Гарри шокировали британцев: супруги отдали особняк сестре Беатрис – принцессе Евгении.