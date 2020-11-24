Видеофакт: необычный узор появился на водоеме в Нижнем Новгороде

Источник материала: Sputnik Беларусь

Под трассой канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород с городом-спутником Бор на противоположном берегу Волги, расположено небольшое озеро.

Недавно этот водоем привлек пристальное внимание горожан - вода в озере замерзла, и на льду образовался узор, похожий на кричащее лицо: можно разглядеть очертания головы, глаз и открытый рот.

Некоторым местным жителям ледяная фигура напомнила картину норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка "Крик", другие посчитали, что очертания похожи на голову пришельца.

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