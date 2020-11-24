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Видеофакт: необычный узор появился на водоеме в Нижнем Новгороде
24.11.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Под трассой канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород с городом-спутником Бор на противоположном берегу Волги, расположено небольшое озеро.
Недавно этот водоем привлек пристальное внимание горожан - вода в озере замерзла, и на льду образовался узор, похожий на кричащее лицо: можно разглядеть очертания головы, глаз и открытый рот.
Некоторым местным жителям ледяная фигура напомнила картину норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка "Крик", другие посчитали, что очертания похожи на голову пришельца.
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Фрагмент картины норвежского художника или голова пришельца? Озеро в Нижнем Новгороде привлекло внимание горожан из-за образовавшегося рисунка. Смотрите на...
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