От точного земледелия до военных целей: как ГЛОНАСС работает в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Спутниковая система точного позиционирования ГЛОНАСС разработана в России. Сигнал из космоса поступает на приемник - к слову, им может быть даже телефон. Информация от спутников используется во многих сферах жизни: при проведении геодезических и земельно-кадастровых работ, строительстве дорог, линейных сооружений и других объектов, для проведения аэрофотосъемки, навигации и диспетчеризации транспортных средств.

На территории Беларуси установлена станция сбора измерений, которая накапливает информацию, поступающую с навигационных космических аппаратов ГЛОНАСС. Также она следит за открытыми сигналами аналогичных систем Galileo, COMPAS, QZSS, SBAS. Проводятся измерения текущих навигационных и метеорологических параметров.

© Sputnik / Максим Блинов Портативный лоцманский навигатор на базе системы ГЛОНАСС

Полномочный представитель Беларуси в Межгосударственном совете "Радионавигация" Владимир Цалко отметил, что на территории нашей страны функциональное дополнение к ГЛОНАСС реализовано в виде проекта спутниковой системы точного позиционирования.

Как система точного позиционирования помогает в жизни

Суть системы - определить точные координаты какого-либо объекта, например, коммуникаций или границы земельных участков, с высочайшей точностью - до 1-2 сантиметров в плане и 3 по высоте. Ее применение позволяет избежать многих ошибок в проектировании и строительстве объектов, так как измерения производятся в единой системе координат Беларуси.

"Всего система насчитывает 98 постоянно действующих пунктов (базовых станций) и обеспечивает покрытие сигналом всю территории нашей страны", - рассказал Цалко.

Огромную помощь ГЛОНАСС оказывает в точном земледелии. Система позволяет до считанных сантиметров проложить пашню, чтобы трактор шел и не отклонялся от курса. Для этого разработан информационно-управляющий бортовой компьютер, обеспечивающий точное вождение в ручном и автоматическом режиме с использованием сигналов ГЛОНАСС, подчеркнул специалист.

© Sputnik / Алексей Никольский Навигационный прибор ГЛОНАСС, установленный на борту транспортного самолета Ил-76

Также обязательно оснащение ведомственными системами контроля и мониторинга транспорта, который перевозит пассажиров, специальные и опасные грузы, табачные изделия и алкогольные напитки.

Как все начиналось

Формировалась система постепенно, наращивая количество спутников.

"Всего для охвата земного шара нужно 24. Но сейчас ГЛОНАСС располагает большим количеством. Какие-то используются в резервных целях, а какие-то находятся на испытаниях", - пояснил Цалко.

Для общего доступа существует открытый канал, им пользуются потребители на бытовом уровне, в частности, для навигации. По словам специалиста, чем больше спутников находится в зоне над приемником, тем лучше сигнал. Точность сигнала для таких нужд подается до нескольких метров. Закрытый канал предназначен для военных целей. Многие образцы вооружения, военной и специальной техники, разрабатываемые организациями, входящими в систему Госкомвоенпрома, комплектуются спутниковой навигационной аппаратурой отечественной разработки, сказал Цалко.

© Sputnik / В. Киселев Космические аппараты навигационной системы ГЛОНАСС в сборочном цехе.

В этих системах подается повышенная точность сигнала, позволяющая давать подробную информацию. Она не доступна широкому кругу пользователей. Навигационная информация достаточно высокой точности нужна и при строительстве мостов, составлении карт, проведении землеустроительных работ, в таможне.

Навигационные пломбы

Один из проектов в Беларуси, который адаптирован под систему ГЛОНАСС – навигационные пломбы для отслеживания транзитных перевозок товаров. Он начал внедряться на территории ЕАЭС с конца 2017 года и хорошо себя зарекомендовал. Благодаря им в режиме реального времени можно наблюдать за местоположением большегрузов. Использование навигационных пломб способствует безопасной транспортировке транзитных грузов и позволяет сэкономить время и избежать лишних осмотров.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с новым аппаратом системы ГЛОНАСС

Систему слежения разработал национальный оператор совместно с ГТК. Кроме того таможенники доработали свою информационную систему.

В Государственном таможенном комитете рассказали, что для оперативного отслеживания маршрутов автомобилей международной перевозки в режиме реального времени внедрена и эффективно работает система мониторинга транзита. С помощью навигационных пломб уже отследили более 36 тысяч перевозок. В ведомстве подчеркнули, что пломбы поддерживают различные спутниковые системы, в том числе и ГЛОНАСС.

ГЛОНАСС и другие системы

Аналогичные системы есть в Европе - Galileo, в Америке – GPS.

"Все они соизмеримы с аналогами в мире и имеют похожие характеристики. Каждая имеет свою точность и по-своему уникальна. Страны разрабатывают собственные системы, чтобы подстраховаться, получать точную и достоверную информацию, - сказал Цалко.

ОН уточнил, что владелец в любой момент может отключить ее или создать помехи. Из-за этого многие сферы будут работать неправильно или попросту остановятся.

"Тревожные кнопки" – подушка безопасности для водителя

В России и других странах Таможенного союза большегрузы и пассажирский транспорт должны быть оснащены системами вызова экстренных оперативных служб. В России такая система называется ЭРА-ГЛОНАСС. Она позволяет водителям, которые попали в ДТП, оперативно проинформировать экстренные оперативные и дорожные службы. Аналогичная система работает в Казахстане.

© Sputnik / Семен Апасов Установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в автомобиле

В Беларуси устройства серийно выпускают ОАО "АГАТ – системы управления" и ОАО "Техника связи". Всего создано более 10 000 штук, также организованы поставки на экспорт.

"Тревожными кнопками" оборудуют все грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы, электробусы, которые экспортируют из Беларуси в страны Евразийского экономического союза.

© Sputnik / Максим Богодвид Единый диспетчерский центр мониторинга за транспортом с использованием ГЛОНАСС

У нас в стране такая система разработана , она прошла межведомственные испытания, но пока не внедрена.

ГЛОНАСС помогает сделать жизнь людей комфортнее. Возможно, совсем скоро в Беларуси законодательно внедрят "тревожные кнопки", которые помогут еще более оперативно реагировать на дорожные происшествия. Ведь своевременная информация может спасти множество жизней.

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