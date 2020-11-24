|
От точного земледелия до военных целей: как ГЛОНАСС работает в Беларуси
24.11.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Спутниковая система точного позиционирования ГЛОНАСС разработана в России. Сигнал из космоса поступает на приемник - к слову, им может быть даже телефон. Информация от спутников используется во многих сферах жизни: при проведении геодезических и земельно-кадастровых работ, строительстве дорог, линейных сооружений и других объектов, для проведения аэрофотосъемки, навигации и диспетчеризации транспортных средств.
На территории Беларуси установлена станция сбора измерений, которая накапливает информацию, поступающую с навигационных космических аппаратов ГЛОНАСС. Также она следит за открытыми сигналами аналогичных систем Galileo, COMPAS, QZSS, SBAS. Проводятся измерения текущих навигационных и метеорологических параметров.
© Sputnik / Максим Блинов
Портативный лоцманский навигатор на базе системы ГЛОНАСС
Полномочный представитель Беларуси в Межгосударственном совете "Радионавигация" Владимир Цалко отметил, что на территории нашей страны функциональное дополнение к ГЛОНАСС реализовано в виде проекта спутниковой системы точного позиционирования.
Как система точного позиционирования помогает в жизни
Суть системы - определить точные координаты какого-либо объекта, например, коммуникаций или границы земельных участков, с высочайшей точностью - до 1-2 сантиметров в плане и 3 по высоте. Ее применение позволяет избежать многих ошибок в проектировании и строительстве объектов, так как измерения производятся в единой системе координат Беларуси.
"Всего система насчитывает 98 постоянно действующих пунктов (базовых станций) и обеспечивает покрытие сигналом всю территории нашей страны", - рассказал Цалко.
Огромную помощь ГЛОНАСС оказывает в точном земледелии. Система позволяет до считанных сантиметров проложить пашню, чтобы трактор шел и не отклонялся от курса. Для этого разработан информационно-управляющий бортовой компьютер, обеспечивающий точное вождение в ручном и автоматическом режиме с использованием сигналов ГЛОНАСС, подчеркнул специалист.
© Sputnik / Алексей Никольский
Навигационный прибор ГЛОНАСС, установленный на борту транспортного самолета Ил-76
Также обязательно оснащение ведомственными системами контроля и мониторинга транспорта, который перевозит пассажиров, специальные и опасные грузы, табачные изделия и алкогольные напитки.
Как все начиналось
Формировалась система постепенно, наращивая количество спутников.
"Всего для охвата земного шара нужно 24. Но сейчас ГЛОНАСС располагает большим количеством. Какие-то используются в резервных целях, а какие-то находятся на испытаниях", - пояснил Цалко.
Для общего доступа существует открытый канал, им пользуются потребители на бытовом уровне, в частности, для навигации. По словам специалиста, чем больше спутников находится в зоне над приемником, тем лучше сигнал. Точность сигнала для таких нужд подается до нескольких метров. Закрытый канал предназначен для военных целей. Многие образцы вооружения, военной и специальной техники, разрабатываемые организациями, входящими в систему Госкомвоенпрома, комплектуются спутниковой навигационной аппаратурой отечественной разработки, сказал Цалко.
© Sputnik / В. Киселев
Космические аппараты навигационной системы ГЛОНАСС в сборочном цехе.
В этих системах подается повышенная точность сигнала, позволяющая давать подробную информацию. Она не доступна широкому кругу пользователей. Навигационная информация достаточно высокой точности нужна и при строительстве мостов, составлении карт, проведении землеустроительных работ, в таможне.
Навигационные пломбы
Один из проектов в Беларуси, который адаптирован под систему ГЛОНАСС – навигационные пломбы для отслеживания транзитных перевозок товаров. Он начал внедряться на территории ЕАЭС с конца 2017 года и хорошо себя зарекомендовал. Благодаря им в режиме реального времени можно наблюдать за местоположением большегрузов. Использование навигационных пломб способствует безопасной транспортировке транзитных грузов и позволяет сэкономить время и избежать лишних осмотров.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с новым аппаратом системы ГЛОНАСС
Систему слежения разработал национальный оператор совместно с ГТК. Кроме того таможенники доработали свою информационную систему.
В Государственном таможенном комитете рассказали, что для оперативного отслеживания маршрутов автомобилей международной перевозки в режиме реального времени внедрена и эффективно работает система мониторинга транзита. С помощью навигационных пломб уже отследили более 36 тысяч перевозок. В ведомстве подчеркнули, что пломбы поддерживают различные спутниковые системы, в том числе и ГЛОНАСС.
ГЛОНАСС и другие системы
Аналогичные системы есть в Европе - Galileo, в Америке – GPS.
"Все они соизмеримы с аналогами в мире и имеют похожие характеристики. Каждая имеет свою точность и по-своему уникальна. Страны разрабатывают собственные системы, чтобы подстраховаться, получать точную и достоверную информацию, - сказал Цалко.
ОН уточнил, что владелец в любой момент может отключить ее или создать помехи. Из-за этого многие сферы будут работать неправильно или попросту остановятся.
"Тревожные кнопки" – подушка безопасности для водителя
В России и других странах Таможенного союза большегрузы и пассажирский транспорт должны быть оснащены системами вызова экстренных оперативных служб. В России такая система называется ЭРА-ГЛОНАСС. Она позволяет водителям, которые попали в ДТП, оперативно проинформировать экстренные оперативные и дорожные службы. Аналогичная система работает в Казахстане.
© Sputnik / Семен Апасов
Установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в автомобиле
В Беларуси устройства серийно выпускают ОАО "АГАТ – системы управления" и ОАО "Техника связи". Всего создано более 10 000 штук, также организованы поставки на экспорт.
"Тревожными кнопками" оборудуют все грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы, электробусы, которые экспортируют из Беларуси в страны Евразийского экономического союза.
© Sputnik / Максим Богодвид
Единый диспетчерский центр мониторинга за транспортом с использованием ГЛОНАСС
У нас в стране
ГЛОНАСС помогает сделать жизнь людей комфортнее. Возможно, совсем скоро в Беларуси законодательно внедрят "тревожные кнопки", которые помогут еще более оперативно реагировать на дорожные происшествия. Ведь своевременная информация может спасти множество жизней.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Система ГЛОНАСС активно используется на территории Таможенного союза. Технология охватывает практически все сферы жизни, начиная военной и, заканчивая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)