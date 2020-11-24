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Стало известно, кто подписал открытое письмо спортсменов, выступающих за власть
Источник материала: Tut.by
На сайте Минспорта
Напомним, сегодня «Спортивная панорама» (учредитель — Минспорта)
Однако под текстом письма не было указано фамилий, лишь говорилось, что его подписали «белорусские спортсмены, чемпионы, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, спортсмены, которые начинают свой путь к спортивным вершинам, заслуженные тренеры, посвятившие всю свою жизнь воспитанию чемпионов, молодые перспективные тренеры, которые горят своим любимым делом, и другие сотрудники спортивной отрасли, которые каждый день трудятся на благо спорта».
И вот подробный пресс-релиз появился на сайте Минспорта. Оттуда мы можем узнать о том, кто уже подписал это письмо.
В числе первых письмо подписали олимпийские чемпионы Александр Масейков (гребля на байдарках из каноэ, Барселона, 1992), Алексей Абалмасов (гребля на байдарках и каноэ, Пекин, 2008), Янина Провалинская-Корольчик (толкание ядра, Сидней, 2000), Екатерина Карстен (гребля академическая, Атланта, 1996 и Сидней, 2000), Сергей Булыгин (биатлон, Сараево, 1984).
На сайте ведомства сообщается, что «обращение также поддержали представители горнолыжного и конькобежного спорта, фигурного катания. Планируется, что письмо в ближайшее время подпишут представители многих национальных команд по видам спорта».
Напомним, после событий августа появилось открытое письмо спортсменов, выступающих против насилия и за проведение новых выборов. Его подписало
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