Стало известно, кто подписал открытое письмо спортсменов, выступающих за власть

Источник материала: Tut.by

На сайте Минспорта появилась информация о том, кто подписал открытое письмо спортивных деятелей Беларуси, выступающих за власть.

Фото: mst.by

Напомним, сегодня «Спортивная панорама» (учредитель — Минспорта) опубликовала открытое письмо спортивных деятелей страны, выступающих за действующую власть. В нем говорится о том, что спорт не должен быть связан с политикой и что их голос — это голос настоящего спортивного сообщества страны в отличие от «псевдоспортивных структур, которые порочат спортивное движение» (полный текст читайте по ссылке ).

Однако под текстом письма не было указано фамилий, лишь говорилось, что его подписали «белорусские спортсмены, чемпионы, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, спортсмены, которые начинают свой путь к спортивным вершинам, заслуженные тренеры, посвятившие всю свою жизнь воспитанию чемпионов, молодые перспективные тренеры, которые горят своим любимым делом, и другие сотрудники спортивной отрасли, которые каждый день трудятся на благо спорта».

И вот подробный пресс-релиз появился на сайте Минспорта. Оттуда мы можем узнать о том, кто уже подписал это письмо.

В числе первых письмо подписали олимпийские чемпионы Александр Масейков (гребля на байдарках из каноэ, Барселона, 1992), Алексей Абалмасов (гребля на байдарках и каноэ, Пекин, 2008), Янина Провалинская-Корольчик (толкание ядра, Сидней, 2000), Екатерина Карстен (гребля академическая, Атланта, 1996 и Сидней, 2000), Сергей Булыгин (биатлон, Сараево, 1984).

На сайте ведомства сообщается, что «обращение также поддержали представители горнолыжного и конькобежного спорта, фигурного катания. Планируется, что письмо в ближайшее время подпишут представители многих национальных команд по видам спорта».

Напомним, после событий августа появилось открытое письмо спортсменов, выступающих против насилия и за проведение новых выборов. Его подписало уже более 1100 человек .