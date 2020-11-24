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Дело «Белгазпромбанка»: КГБ закончил расследование, Бабарико вину не признал

24.11.2020 15:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственное управление КГБ закончило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк». Об этом говорится на официальном сайте комитета. Сегодня стало известно, что Виктору Бабарико «предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере, соответственно». Он свою вину не признал, отмечается в сообщении.

— Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь, — сообщает КГБ.

 — Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере). Уголовное дело предъявлено обвиняемым и их защитникам для ознакомления.

—  Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико, — говорится в сообщении.

Напомним, кандидата в президенты Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июня, а за неделю до этого в главном офисе «Белгазпромабнка» прошли обыски.

О том как всё было читайте тут:

11 июня

Обыски в головном офисе «Белгазпромбанка». КГК: возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем

12 июня

Госконтроль о деле «Белгазпромбанка»: изъято более $4 миллионов, задержаны 15 человек, Бабарико нарушал закон

18 июня

В доме семьи Бабарико следственные мероприятия. Сами Виктор и Эдуард не выходят на связь, они могут быть в Департаменте финансовых расследований

«Организатор противоправной деятельности». КГК официально заявил о задержании Виктора Бабарико

19 июня

Виктор Бабарико — в СИЗО КГБ, имущество арестовано. ЕС призывает к его немедленному освобождению

21 июня

Виктору Бабарико предъявлено обвинение. Его сыну Эдуарду тоже

14 июля

Виктору Бабарико отказали в регистрации кандидатом в президенты. ЦИК объяснил почему

10 октября

Видео. Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ для встречи с участниками Координационного совета

 
 
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Следственное управление КГБ закончило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк». Об этом говорится на...
 
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