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Дело «Белгазпромбанка»: КГБ закончил расследование, Бабарико вину не признал
Источник материала: Onliner
Следственное управление КГБ закончило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк». Об этом
— Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь, — сообщает КГБ.
— Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере). Уголовное дело предъявлено обвиняемым и их защитникам для ознакомления.
— Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико, — говорится в сообщении.
Напомним, кандидата в президенты Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июня, а за неделю до этого в главном офисе «Белгазпромабнка» прошли обыски.
О том как всё было читайте тут:
11 июня
12 июня
18 июня
19 июня
21 июня
14 июля
10 октября
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Следственное управление КГБ закончило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк». Об этом говорится на...
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