Прокуратура: мужчины попросили пьяного водителя подвезти их на кладбище. Все закончилось смертельным ДТП

Источник материала: Onliner

Дело возбуждено в отношении 42-летнего минчанина. «Восьмого августа после распития спиртного вместе с двумя своими знакомыми согласился по просьбе последних подвезти их на кладбище, — сообщили в Генпрокуратуре. — Двигаясь на Volvo S40 со скоростью более 90 км/ч по деревне Пережир Пуховичского района, он не справился с управлением».

По данным гособвинения, водитель допустил занос и выехал за пределы проезжей части в левый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП один из пассажиров от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, у другого диагностировали тяжкие телесные повреждения.

В качестве причин аварии в Генпрокуратуре называют управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и превышение скоростного режима в населенном пункте. 42-летнему мужчине инкриминировано нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть одного человека и причинение другому тяжкого телесного повреждения. Часть 4 статьи 317 УК РБ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 7 лет с лишением прав на 5 лет. Мужчина остается под стражей.