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В безлюдной пустыне обнаружили торчащий из земли монолит

24.11.2020 15:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Странную штуковину обнаружили в безлюдном месте прямо посреди скал на юго-востоке штата Юта. Сотрудники местного департамента охраны облетали местность на вертолете, помогая биологам отслеживать миграцию баранов. Во время полета ребята вроде как случайно наткнулись на монолитный блестящий обелиск.

— Один из биологов заметил эту штуковину. Мы просто случайно пролетели над ней, а он такой: «Эй-эй-эй, разворачивайся, разворачивайся!» Я: «Что там еще?» Он такой: «Там какая-то штуковина, мы должны посмотреть!» — передает CNN слова пилота.

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Странную штуковину обнаружили в безлюдном месте прямо посреди скал на юго-востоке штата Юта. Сотрудники местного департамента охраны облетали местность на...
 
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