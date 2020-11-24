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В безлюдной пустыне обнаружили торчащий из земли монолит
Источник материала: Onliner
Странную штуковину обнаружили в безлюдном месте прямо посреди скал на юго-востоке штата Юта. Сотрудники местного департамента охраны облетали местность на вертолете, помогая биологам отслеживать миграцию баранов. Во время полета ребята вроде как случайно
— Один из биологов заметил эту штуковину. Мы просто случайно пролетели над ней, а он такой: «Эй-эй-эй, разворачивайся, разворачивайся!» Я: «Что там еще?» Он такой: «Там какая-то штуковина, мы должны посмотреть!» —
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