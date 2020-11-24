В безлюдной пустыне обнаружили торчащий из земли монолит

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Странную штуковину обнаружили в безлюдном месте прямо посреди скал на юго-востоке штата Юта. Сотрудники местного департамента охраны облетали местность на вертолете, помогая биологам отслеживать миграцию баранов. Во время полета ребята вроде как случайно наткнулись на монолитный блестящий обелиск.