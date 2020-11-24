Не прошло и полгода: КГБ предъявил обвинение Виктору Бабарико

"Следственным управлением КГБ завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк».





Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно.





Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК Республики Беларусь.





Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст.431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).





Уголовное дело предъявлено обвиняемым и их защитникам для ознакомления.





сообщении , размещенном на сайте КГБ. Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением В.Бабарико", - говорится в, размещенном на сайте КГБ.





Максимальное наказание по одной из упомянутых статей - до 15 лет лишения свободы.





Напомним, Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом были задержаны 18 июня, когда собирались сдавать подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидатуры Виктора Бабарико на президентских выборах.







