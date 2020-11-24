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Бабарико отказался признавать вину по состряпанным КГБ делам

24.11.2020 15:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава Белгазпромбанка и участник президентских выборов 2020 года Виктор Бабарико отказался признавать свою вину по уголовным делам Следственного управления КГБ.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно.

Зампредам банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому зампреду Алексею Задойко и зампредправления Сергею Добролёту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК Республики Беларусь.

Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст.431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).

«Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением В.Бабарико», - говорится в сообщении КГБ.

 
 
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Глава Белгазпромбанка и участник президентских выборов 2020 года Виктор Бабарико отказался признавать свою вину по уголовным делам Следственного управления КГБ.
 
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