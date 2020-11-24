Задержанных 22 ноября участников маршей против фашизма суды карают арестами и штрафами

Задержанных 22 ноября в Минске и других городах Беларуси участников маршей против фашизма суды наказывают административными арестами и штрафами.





Так, по данным правозащитного сайта spring96.org , 23 ноября в столице и регионах рассматривали, по меньшей мере, 174 административных дела в отношении участников протестных акций.

116 человек были осуждены на административный арест от 8 до 25 суток. В общей сложности суды назначили им 1.650 суток ареста.

34 человека оштрафованы на общую сумму 22.653 рубля (839 базовых величин).

В отношении еще 24 человек данных о судебных решениях пока нет. Вероятно, их оглашение перенесено на следующий день.

22 ноября в столице и ряде других городов прошли десятки локальных маршей против фашизма. Чтобы рассредоточить силовиков и уменьшить количество задержаний, протестующие изменили тактику: вместо одного марша организовали шествия в рамках районов и микрорайонов.

Для усложнения координации между протестующими по требованию властей была значительно снижена скорость мобильного интернета, закрыты 12 станций метрополитена, отменены некоторые остановки наземного общественного транспорта.

В некоторых районах силовики разогнали демонстрантов. Зафиксированы случаи применения спецсредств, в частности, возле станции метро «Каменная Горка», где была одна из точек сбора протестующих. Отмечены локальные стычки между собравшимися и силовиками, которые проходили с переменным успехом.

23 ноября пресс-служба Министерства внутренних дел отчиталась о 345 гражданах, до суда водворенных в места содержания задержанных. В списке правозащитного центра «Весна» фигурирует 389 имен. Неделей ранее задержанных было больше тысячи.

Марш против фашизма стал 15-й воскресной акцией после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов, освобождения политзаключенных, а также привлечения к ответственности виновных в избиении мирных демонстрантов и их пытках.