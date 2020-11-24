В Минске появился еще один онлайн-сервис такси

Источник материала: Tut.by

Белорусский онлайн-сервис LoLo начал предоставлять в Минске услугу заказа такси. В ближайшее время компания хочет расширить географию другими областными центрами, а в следующем году сервис планирует работать на территории всей страны.





Сервис LoLo — это онлайн-агрегатор транспортных услуг, который предоставляет курьерскую доставку, грузоперевозки, а теперь и такси. Также в компании есть обучающий центр, где проходят подготовку все водители. Это полностью белорусский продукт, который реализован белорусскими разработчиками и предпринимателями.

На данный момент автопарк, который доступен для заказа такси, составляет более 150 машин. В будущем количество машин будет расти.

Стоимость поездки зависит от типа услуги. Например, тарифный план бизнес — минимальная поездка 15 рублей, далее — не более 1,3 рубля за километр, в эконом минимальная цена поездки 2,99 рубля, затем не более 60 копеек за километр.

Для семей с детьми есть отдельный вариант — детский, когда в машине будет автокресло для ребенка от 9 месяцев до 12 лет. Здесь минимальная стоимость поездки 5,99 рубля, далее — 80 копеек за километр.

Всего представлено 9 типов услуг, включая VIP и грузовое такси.

Заказать машину можно только через приложение, оплата на данный момент возможна только за наличные, но уже в ближайшее время будет предоставлена возможность платить карточкой.