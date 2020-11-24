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В Минске появился еще один онлайн-сервис такси
Источник материала: Tut.by
Белорусский
На данный момент автопарк, который доступен для заказа такси, составляет более 150 машин. В будущем количество машин будет расти.
Стоимость поездки зависит от типа услуги. Например, тарифный план бизнес — минимальная поездка 15 рублей, далее — не более 1,3 рубля за километр, в эконом минимальная цена поездки 2,99 рубля, затем не более 60 копеек за километр.
Для семей с детьми есть отдельный вариант — детский, когда в машине будет автокресло для ребенка от 9 месяцев до 12 лет. Здесь минимальная стоимость поездки 5,99 рубля, далее — 80 копеек за километр.
Всего представлено 9 типов услуг, включая VIP и грузовое такси.
Заказать машину можно только через приложение, оплата на данный момент возможна только за наличные, но уже в ближайшее время будет предоставлена возможность платить карточкой.
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Пассажиры смогут выбирать из 9 типов услуг: бизнес, комфорт, эконом, VIP, VIP Tesla, автобус VIP, грузовое такси, детский и бизнес детский.
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