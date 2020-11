Что дети искали на YouTube в октябре: в топе Влад Бумага и Моргенштерн

Источник материала: Tut.by

В «Лаборатории Касперского» проанализировали тренды видеохостинга YouTube среди детей и узнали, что они ищут чаще всего.



Фото: instagram.com/morgen_shtern

Из музыки в октябре дети из СНГ чаще всего искали на YouTube «Кадиллак» Моргенштерна, «Снова я напиваюсь» Славы Марлоу и «Дико тусим» Дани Милохина с Николаем Басковым. Наиболее популярным блогером оказался А4 (Влад Бумага), кроме него в топ-5 вошли Леди Диана, Егорик, Познаватель и Viki Show.

В целом по миру каждый пятый запрос подростков на YouTube в середине осени был связан с музыкой либо каналами геймеров или известных блогеров. Еще в 16% случаев они ищут информацию об играх без привязки к конкретному блогу. Значительная доля поисковых запросов связана с музыкой в жанре K-pop (15%).

Больше всего в октябре детей из СНГ интересовали такие игры, как Minecraft (43%), Gacha Life (16%), Among Us (13%). В пятерку же наиболее популярных блогеров, ведущих геймерские каналы, вошли EdisonPts, Compot, FixEye, Поззи и Holdik. Среди музыкальных запросов на английском языке преобладали композиции Savage Love и Dance Monkey, из исполнителей — Билли Айлиш, Ариана Гранде, Now United.