Вздрагиваете при засыпании? Врач объяснил, почему так происходит

Источник материала: Tut.by

Вам наверняка знакомо ощущение, когда вы уже почти провалились в сон, а потом тело непроизвольно и резко вздрагивает — и вы просыпаетесь. Врач-невролог «Центра здорового сна» Алексей Малков объясняет, почему наш организм так делает и на что это может указывать.



Алексей Малков Врач-невролог высшей квалификационной категории, сомнолог, кандидат медицинских наук высшей квалификационной категории, сомнолог, кандидат медицинских наук

Почему тело «дергается» во сне

— Явление называется «ночными подергиваниями». Это один из видов гиперкинезов, которые характеризуются частыми и непроизвольными сокращениями мышечных волокон. Сокращаться могут целые мышечные группы: конечности, лицо или даже все туловище, — описывает врач. — Подергивания возникают в основном в момент засыпания или во время глубокого сна.

Такое может происходить абсолютно со всеми: людьми любого возраста и пола.

— Непроизвольные движения во сне зачастую будут вариантом нормы, — успокаивает врач. — В таком случае это происходит вследствие накопления факторов стресса, выработке адреналина, который и выбрасывается в фазе быстрого или медленного сна. В результате человек вздрагивает. Длительная работа за компьютером, использование гаджетов перед сном, переизбыток информации — все это повышает вероятность такой реакции организма.



Фото: unsplash.com

Алексей Малков приводит примеры различных видов подергиваний, которые могут быть вариантами нормы: может дрожать конкретное место (палец, глаз), могут происходить спонтанные разгибания-сгибания ступней или кистей, тики век, сокращения языка, непроизвольные вращения глазных яблок. Иногда «подергивания» выражаются артикуляционно — внезапными вскрикиваниями во сне.

На какие патологии может указывать такой симптом

В то же время подергивания могут быть симптомом таких неврологических заболеваний как мышечная дистрофия, рассеянный склероз, синдрома апноэ. Также симптом возникает при токсоплазмозе, дефиците калия, эпилепсии, развивается вследствии энцефалита.

Понять, патология это или нет, по частоте явления нельзя. Невролог замечает, что это в том числе зависит от вида подергиваний:

— Они могут быть фокальными, когда задействована одна мышечная группа, сегментарными, когда присоединяются различные расположенные рядом структуры, и генерализованные, которые затрагивают все тело. Задача врача — дифференцировать, это доброкачественная миоклония (сокращения мышц) или патологическая.



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Так что самостоятельно понять, нормальны ли ваши подергивания или есть подозрения на что-то серьезное, не получится. Если этот вопрос всерьез беспокоит, для дифференциации подергиваний нужно обратиться к сомнологу:

— Многие списывают все на стресс, в то время как дело в серьезной проблеме со здоровьем, — говорит врач. — Вот недавно у меня был случай: молодой человек во сне мог резко дернуться или даже ударить девушку, которая касалась его в постели. Он недавно вернулся из армии, так что все списывалось на стресс после службы. Однако в ходе обследования мы выявили ночную эпилепсию, которая выражалась такими фокальными, генерализованными приступами.

Что нужно обследовать, чтобы понять ситуацию

В первую очередь в кабинете врача вас ждет обычный опрос, чтобы выяснить, как подергивания проявляются. Обычно приглашают не только пациента, но и «соседа по постели», который видит его со стороны.

— Далее, как правило, делается электроэнцефалограмма (ЭЭГ), в случае подозрения на эпилепсию дополнительно — ночную ЭЭГ. Также назначается полисомнография для диагностики различных состояний во сне.

Но универсального набора диагностик нет. Например, если ситуация похожа на дефицит микроэлементов (в основном кальция и магния), то стоит сдать биохимический анализ крови. Если есть вероятность полинейропатии и синдрома беспокойных ног, то делается электронейромиография периферических нервов. Чтобы определить набор исследований, сперва придется обратиться к специалисту.