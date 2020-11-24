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«Отмывал деньги». В КГБ «придумали» обвинение для Виктора Бабарико – спустя 5 месяцев СИЗО
Источник материала: KYKY>
КГБ, наконец, завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка».
Что вменяют Виктору Бабарико, экс-председателю правления
Что вменяют остальным топ-менеджерам
Цитируем БелТА: «Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК Республики Беларусь.
Учредителю «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.2 ст.431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере)».
Также в КГБ уточнили, что «все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Бабарико».
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КГБ, наконец, завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка». Что вменяют Виктору Бабарико,...
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