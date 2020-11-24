ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Отмывал деньги». В КГБ «придумали» обвинение для Виктора Бабарико – спустя 5 месяцев СИЗО

24.11.2020 16:01 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

КГБ, наконец, завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка». 

Что вменяют Виктору Бабарико, экс-председателю правления 

Цитируем БелТА: «Виктору предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.430 и ч.2 ст.235 УК по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно».

Что вменяют остальным топ-менеджерам 

Цитируем БелТА: «Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК Республики Беларусь.

Учредителю «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.2 ст.431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере)». 

Также в КГБ уточнили, что «все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Бабарико». 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КГБ, наконец, завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка».  Что вменяют Виктору Бабарико,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бабарико отказался признавать вину по состряпанным КГБ делам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus
24.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика