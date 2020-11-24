«Отмывал деньги». В КГБ «придумали» обвинение для Виктора Бабарико – спустя 5 месяцев СИЗО

Источник материала: KYKY

КГБ, наконец, завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка».

Что вменяют Виктору Бабарико, экс-председателю правления

Цитируем БелТА: «Виктору предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.430 и ч.2 ст.235 УК по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно».

Что вменяют остальным топ-менеджерам

Цитируем БелТА: «Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК Республики Беларусь.

Учредителю «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.2 ст.431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере)».

Также в КГБ уточнили, что «все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Бабарико».