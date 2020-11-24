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Виктору Бабарико предъявили обвинения по делу Белгазпромбанка . Он не признал вину
Источник материала: Myfin
«Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно» – говорится на сайте КГБ.
Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК Республики Беларусь.
Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст.431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).
Напомним, Нацбанк ввел
Свои действия
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Виктору Бабарико и топ-менеджменту Белгазпромбанка предъявлено обвинение. Об этом сообщает официальный сайт КГБ. Все фигуранты уголовного дела, за исключением...
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