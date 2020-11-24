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Романчук: Без взяток делать бизнес в Беларуси практически невозможно. Все повязано и поделено
24.11.2020 16:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Экономист Ярослав Романчук прокомментировал новый доклад 2020 TRACE Bribery Risk Matrix, который посвящен оценке рисков взяточничества в бизнесе.
Вышел новый
Два авторитетных борца за честность бизнеса TRACE и Rand однозначно подтверждают диагноз: без взяток делать бизнес в Беларуси практически невозможно. Все повязано, поделено, сковано и застолблено. Не помажешь – не поедешь, особенно если речь идёт о сколь-нибудь значимом производстве. И все это в рамках всеохватывающей государственной собственности, сверхцентрализации системы управления, деятельности десятков контрольных, специальных служб.
Представители номенклатурно-силовых связей плотно присосались к ресурсным, финансовым потокам бюджета, государственных коммерческих предприятий и банков. Фирмы-пылесосы взяли в плотное кольцо заводы и фабрики, лишив их управленческой и финансовой самостоятельности. Посредники-решалы выстроили изощренный схематоз: сговор руководителей концернов, холдингов, министерств, исполкомов с директоратом с одной стороны, силовиками с другой.
Пишут прожекты/бизнес планы, пробивают бюджетные линии, вносят своих фаворитов в государственные инвестиционные программы, встраивают своих в цепочки поставок сырья, оборудования, комплектующих, навязывают своих производителей услуг, «сидят» на сбыте через своих людей в торговых домах и других повязанных общими интересами цепочках – кладут себе в карман вне зависимости от того, с прибылью предприятия или в убытках.
По факту реализуется разрушительный для Республики Беларусь принцип «приватизация прибыли, национализация убытков». Плевать, что убыточны огромные государственные инвестиционные программы (деревообработка, нефтепереработка, металлургия, целлюлоза, картон, цемент, машиностроение, электроника, ткани, сукно и т.д.) «Свои» люди давно положили себе в карман освоенные за многие годы миллиарды долларов. Деньги спрятаны в кэше и в офшорах. Ждут своего часа, когда за бесценок можно будет скупить те государственные предприятия, которые они нещадно и бессовестно «доили» десятилетиями.
Схематоз в Беларуси, низкое качество регулирования и управления, захват контроля над государственными ресурсами, активами и финансовыми потоками номенлатурно-силовыми кланами – все это снижает темпы роста экономики на 2-3% ВВП в год. Будь Беларусь в Топ-30 самых некоррумпированных, наш ВВП в 2020г. уже был бы 120 – 140 млрд доллларов, а производительность труда позволяла бы спокойно выйти на среднюю зарплату выше 1000 долларов в месяц.
Проблему взяток, откатов и канализации государственных ресурсов в карманы распорядителей и потребителей чужого не решишь без глубокой реформы структуры собственности, освобождения производителей товаров и услуг от пут регулирования и бюрократических хотелок. Любые другие предложения - совершенствование управления, улучшение системы контроля, ужесточение ответственности при сохранении модели Совок/Госплан – это всего лишь подготовка к новым коммерческим схемам главных выгодополучателей ЗАО «Беларусь».
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Экономист Ярослав Романчук прокомментировал новый доклад 2020 TRACE Bribery Risk Matrix, который посвящен оценке рисков взяточничества в бизнесе.
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