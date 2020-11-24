Романчук: Без взяток делать бизнес в Беларуси практически невозможно. Все повязано и поделено

Источник материала: Ежедневник

Экономист Ярослав Романчук прокомментировал новый доклад 2020 TRACE Bribery Risk Matrix, который посвящен оценке рисков взяточничества в бизнесе.

Вышел новый доклад 2020 TRACE Bribery Risk Matrix. Из 194 стран мира Беларусь заняла 125-ое место с результатом 54 балла по шкале от «1» (наименьшие риски взяточничества) до «100» (самые высокие риски). Для сравнения: в 2019 года Беларусь была на 108-м месте с показателем 55 баллов, пишет известный экономист Ярослав Романчук.

Два авторитетных борца за честность бизнеса TRACE и Rand однозначно подтверждают диагноз: без взяток делать бизнес в Беларуси практически невозможно. Все повязано, поделено, сковано и застолблено. Не помажешь – не поедешь, особенно если речь идёт о сколь-нибудь значимом производстве. И все это в рамках всеохватывающей государственной собственности, сверхцентрализации системы управления, деятельности десятков контрольных, специальных служб.

Представители номенклатурно-силовых связей плотно присосались к ресурсным, финансовым потокам бюджета, государственных коммерческих предприятий и банков. Фирмы-пылесосы взяли в плотное кольцо заводы и фабрики, лишив их управленческой и финансовой самостоятельности. Посредники-решалы выстроили изощренный схематоз: сговор руководителей концернов, холдингов, министерств, исполкомов с директоратом с одной стороны, силовиками с другой.

Пишут прожекты/бизнес планы, пробивают бюджетные линии, вносят своих фаворитов в государственные инвестиционные программы, встраивают своих в цепочки поставок сырья, оборудования, комплектующих, навязывают своих производителей услуг, «сидят» на сбыте через своих людей в торговых домах и других повязанных общими интересами цепочках – кладут себе в карман вне зависимости от того, с прибылью предприятия или в убытках.



Весь белорусский схематоз прикрывают политкорректными PR-лозунгами: «полная занятость», «социальная защита населения», «не позволим распродать страну», «развитие регионов», «импортозамещение», «инновационное развитие», «диверсификация экономики», «укрепление системы экономической безопасности».

По факту реализуется разрушительный для Республики Беларусь принцип «приватизация прибыли, национализация убытков». Плевать, что убыточны огромные государственные инвестиционные программы (деревообработка, нефтепереработка, металлургия, целлюлоза, картон, цемент, машиностроение, электроника, ткани, сукно и т.д.) «Свои» люди давно положили себе в карман освоенные за многие годы миллиарды долларов. Деньги спрятаны в кэше и в офшорах. Ждут своего часа, когда за бесценок можно будет скупить те государственные предприятия, которые они нещадно и бессовестно «доили» десятилетиями.



Беларусь находится в зоне высоких коррупционных рисков со своими партнерами по интеграции. Россия – на 127-м месте, Казахстан – на 123-м, Кыргызстан – на 130-м, Узбекистан – на 150-ом. Еще один партнер - Китай, соседствует с Беларусью, на 126-м месте. Украина начинает чуточку поднимать голову из болота коррупции. Она оказалась на 98-м месте (в прошлом году она была на 122-м месте). Небольшие изменения явно не гарантируют Украине успех в борьбе с коррупцией. Нереформированная судебная система, всеохватывающее государственное регулирование, всепроникающий интервенционизм, в том числе в финансовом, налоговом, таможенном трудовом и торговом законодательстве, зацементировали коррупцию.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Романчук: Без взяток делать бизнес в Беларуси практически невозможно. Все повязано и поделено Экономист Ярослав Романчук прокомментировал новый доклад 2020 TRACE Bribery Risk Matrix, который посвящен оценке рисков взяточничества в бизнесе.

Самой честной страной в мире стала Дания. В ней риски взяток в бизнесе равны нулю. Скандинавские и англосаксонские страны, с неизменно высоким уровнем политических, гражданских, личных и экономических свобод занимают ведущие позиции в Топ-20 стран без взяток. Во всех них частная собственность – фундамент развития. Нет ни одного успешного примера, когда бы распорядители чужого в режиме государственной собственности, торгового протекционизма, номенклатурного управления инвестициями и потреблением, создали бы эффективную экономику, без взяток, откатов и коррупции.Схематоз в Беларуси, низкое качество регулирования и управления, захват контроля над государственными ресурсами, активами и финансовыми потоками номенлатурно-силовыми кланами – все это снижает темпы роста экономики на 2-3% ВВП в год. Будь Беларусь в Топ-30 самых некоррумпированных, наш ВВП в 2020г. уже был бы 120 – 140 млрд доллларов, а производительность труда позволяла бы спокойно выйти на среднюю зарплату выше 1000 долларов в месяц.Проблему взяток, откатов и канализации государственных ресурсов в карманы распорядителей и потребителей чужого не решишь без глубокой реформы структуры собственности, освобождения производителей товаров и услуг от пут регулирования и бюрократических хотелок. Любые другие предложения - совершенствование управления, улучшение системы контроля, ужесточение ответственности при сохранении модели Совок/Госплан – это всего лишь подготовка к новым коммерческим схемам главных выгодополучателей ЗАО «Беларусь».