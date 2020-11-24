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Эффективность российской вакцины «Спутник V» подросла до 95%
Источник материала: Onliner
Новая этап в борьбе эффективности. Вслед за разработчиками «антиковидных» вакцин Pfizer и Moderna о 95-процентной эффективности своего препарата
По словам разработчиков, оценка эффективности осуществлялась среди почти 19 тысяч добровольцев. «Непредвиденных нежелательных явлений» при этом не выявлено. Ученые уверены, что при анализе дальнейших исследований эффективность «Спутника V» станет еще выше.
Информации о количестве заболевших среди добровольцев на этом этапе исследований пока не приводится. Доступ к полному отчету о клинических испытаниях вакцины ее создатели обещают предоставить позже.
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Новая этап в борьбе эффективности. Вслед за разработчиками «антиковидных» вакцин Pfizer и Moderna о 95-процентной эффективности своего препарата заявили создатели...
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